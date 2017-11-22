Функции "монстра-монополиста" "Нафтогаза" нужно разделить - Гройсман

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман выступил за демонополизацию рынка газа в стране через разделение и перераспределение функций компании-монополиста "Нафтогаз Украины".

Свое мнение чиновник озвучил во время заседания правительства сегодня в среду, 22 ноября, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У нас в стране есть монстр в виде монополиста - НАК" Нафтогаз Украины ". В принципе, в 2014 году начали его реформу, но результата - нет. Разделение функции оператора газа, добычи газа, продажи газа - этого не случилось", - заявил Гройсман.

По мнению главы Кабмина, основные задачи украинских властей - демонополизация газового рынка и разъединение компании по европейским стандартам корпоративного управления. "Демонополизация равна уменьшению цены газа", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Гройсман назвал причины роста цен на продукты в Украине