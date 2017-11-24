На украинских АЗС рекордно подскочили цены на бензин

В Украине стоимость на АЗС бензина марки А-95 впервые после 2015 года достигла рекордного значения — 29,99 грн за литр.

Об этом рассказал аналитик консалтинговой компании UPECO, который специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко, сообщает УНИАН.

"С 23 на 24 ноября в сетях АЗС крупных операторов рынка, таких как ОККО и WOG все марки бензинов и дизельного топлива подорожали на 50 копеек за литр. Таким образом, стоимость А-92 составляет 28,99 грн за литр, А-95 — 29,99 грн за литр, А-95 "Премиум" — 30,99 грн за литр, дизельное топливо — 27,49 грн за литр, дизтопливо "Премиум" — 28,49 грн за литр", — сообщил эксперт, добавив, что цена на бензин А-95 достигла такого рекордного значение впервые с февраля 2015 года, когда гривня девальвировала до отметки 30 гривень за доллар и рынок был в панике.

Напомним, в прошлом месяце цены на бензины и дизельное топливо на автозаправочных станциях (АЗС) выросли на 10-50 копеек за литр.