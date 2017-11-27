Украина намерена набрать долгов еще на два миллиарда евро

Киев намерен получить в 2018-19 годах в рамках проекта финансовой помощи от Еврокомиссии 1,8 млрд евро.

Об этом сообщил министр финансов Украины Александр Данилюк в интервью Українським Новинам.

"Новая программа предусматривает выделение финансирования Украины ориентировочно в размере 1,8 млрд евро. Это новый шаг к усилению взаимодействия с Европейским Союзом. Похожие программы помогли нашим соседям развиваться, в частности, внедрять важные реформы и улучшать инфраструктуру", - сказал министр.

Он отметил, что условия программы финансирования будут отвечать основным приоритетам правительства и стратегическим целям страны.

"Детальные условия мы будем рассматривать и обсуждать с нашими европейскими коллегами в ближайшее время. Работу по этому вопросу Минфин уже начинает на этой неделе. Обе стороны нацелены на ускорение получения первого транша новой программы, поэтому впереди много работы по разработке детального плана программы. Но подчеркну, что это должна быть практичная программа - ее условия должны быть нацелены на поддержку реализации наиболее актуальных реформ, в частности, внедрение уже принятых законов", - подытожил Данилюк.

Как сообщалось ранее, в течение следующих пяти лет Украине придется вернуть долг в 38 миллиардов евро, в то время как НБУ располагает всего 5 миллиардами евро.