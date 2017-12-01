Пять ошибок при выборе окна

1 декабря 2017, 16:00

Чтобы подобрать качественные окна, надо следовать простым правилам.

1. Мне бы окно "подешевле"

Дешевое ПВХ окно производится из дешевых комплектующих, оно недолговечно, но главный минус — окно низкого качества пропускает тепло точно так же, как и советское деревянное.
Рекомендации: выбирайте окно по его характеристикам, особое внимание обращайте на шкалу энергоэффективности. Стоимость окна зависит от его характеристик и комплектации.

2. Хватит и однокамерного стеклопакета

Окно с однокамерным стеклопакетом не может быть "теплым". Даже в случае с однокамерным стеклопакетом с одним i-стеклом и аргоном окно не будет соответствовать нормам энергоэффективности для большей части Украины.
Рекомендации: Ключевая характеристика окна — это его способность не пропускать тепло, которая отображается коэффициентом сопротивления теплопередаче R. Именно R показывает, соответствует ли окно нормам энергоэффективности. Минимальная норма для большей части Украины (в том числе и для Киева) R ≥ 0,75, для Южной Украины R ≥ 0,6. Перед покупкой настоятельно рекомендуем проверить R окна в энергокалькуляторе OKNA.ua. Это займет 1 минуту, но позволит узнать, является ли окно конкретной комплектации и размеров "теплым", сколько энергии и денег оно сэкономит.

3. Выбрать окно по бренду профиля

Раньше окна выбирали по названию бренда профиля. Но главную роль в окне играет не металлопластиковый профиль, а стеклопакет! Он занимает наибольшую площадь окна и отвечает за энергоэффективность всей конструкции.
Для I климатической зоны Украины для распространенных размеров окон нормативным требованиям удовлетворяет стеклопакет c двумя энерго-слоями (i-стеклами) шириной 40–44 мм и заполненный аргоном. Такой стеклопакет не пропускает тепло зимой из помещения на улицу, а летом — с улицы в помещение.
Рекомендации: выбирайте стеклопакет шириной 40–44 мм, с двумя i-стеклами и аргоном.

4. Количество камер в ПВХ профиле — это важно!

На самом деле для металлопластикового профиля важнее монтажная ширина, поскольку для энергосбережения имеет значение толщина профильной системы.
Рекомендации: Выбирайте стеклопакет толщиной 40 мм или более. Для такого стеклопакета подойдет профильная система шириной 70 мм или более.

5. Аргон улетучивается и убивает растения...

Аргон — это инертный газ, который не вступает в химические реакции в обычных условиях ни с чем, включая растения, животных и людей.
В стеклопакете аргон усиливает энергосберегающие характеристики окна. Рекомендации: Если вам рассказывают, что аргон "убивает" комнатные растения, скажите "спасибо" и больше не общайтесь на эту тему.

Выводы

- Выбирайте окно по его характеристикам, а не цене.
- Окно с однокамерным стеклопакетом не может быть "теплым".
- Главное в окне — стеклопакет.
- Проверяйте в энергокалькуляторе OKNA.ua, действительно ли "теплое" окно вам предлагают. Для этого выберете в калькуляторе параметры и комплектующие окна и нажмите "Рассчитать". Справа в результатах расчета будет видно, соответствует ли окно нормам энергоэффективности.
- Аргон в стеклопакете никому не вредит. Аргон совместно с i-стеклом эффективно экономит деньги на отоплении и кондиционировании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
15:44
У Путина нет много инструментов для ответа на санкции США - The Daily Beast
15:40
"Столица разврата" возглавила рейтинг самых здоровых городов мира
15:18
"Лето в лагерях". На Хмельнитчине женщина сдала малолетних детей в "аренду" нищим
15:16
Закупленные Львовом подержанные немецкие трамваи не могут открывать двери на остановках — СМИ
15:12
Сытника обвинили во вмешательстве в президентские выборы-2016 в США
15:07
На Черниговщине владельцам удалось отбить агрофирму у рейдеров
14:55
Страны СНГ собрались создать свой "шенген" в Центральной Азии
14:17
"Можно заработать себе еще две-три пенсии": кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине Видео
14:08
Джеки Чана в Китае на съемках накрыло грязевой лавиной: опубликованы фото
13:59
“Бесовский взгляд”. Тина Кароль показала архивное фото
13:45
Удавка на шее Путина затягивается: чем грозят Кремлю новые санкции США мнение
13:42
В Сеть выложили яркие снимки новейшего украинского артиллерийского оружия
13:32
В Киеве засекли российского актера из списка "Миротворца", опубликованы фото
13:06
Лидер юношеской сборной Украины переходит в "Динамо" - СМИ
13:02
Сборная Украины по футболу отказалась жить в гостинице "Москва"
12:32
В Украине запретили еще два популярных медицинских препарата
12:19
"Когда один скажет, а миллионы ответят". Советник Порошенко перефразировал псевдо-нацистский интернет-мем Видео
12:12
Экс-вице-премьер РФ рассказал, чем одержим Путин
11:59
Суд закрыл дело против Кернеса
11:47
Эксперт рассказал, как избежать религиозной войны в Украине из-за принятия Томоса
11:47
Фото Бледанс в постели с сыном разозлило Сеть
11:45
Ксения Собчак “изображала розового фламинго”, опубликовано фото
11:42
Кошмар на матче Лиги Европы: арбитру разбили голову бутылкой, опубликовано видео Видео
11:24
Путин заинтересован, чтобы санкции против России были жестче — политолог
11:20
Порошенко дал Евросоюзу наставление о пагубных чарах Кремля
11:05
89-й день голодовки. Сенцов на грани жизни и смерти — Климкин
11:04
Турчинов спрогнозировал, как россияне будут "давить" в районе Черного и Азовского морей
11:03
Курс доллара к рублю в России впервые за два года рухнул до 67 руб./$
10:40
На Виннитчине коп застрелил селянина — СМИ
10:29
"Укрзализныця" заявила о готовности прекратить ж/д сообщение с Россией
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять