Пять ошибок при выборе окна

1. Мне бы окно "подешевле"

Дешевое ПВХ окно производится из дешевых комплектующих, оно недолговечно, но главный минус — окно низкого качества пропускает тепло точно так же, как и советское деревянное.

Рекомендации: выбирайте окно по его характеристикам, особое внимание обращайте на шкалу энергоэффективности. Стоимость окна зависит от его характеристик и комплектации.



2. Хватит и однокамерного стеклопакета

Окно с однокамерным стеклопакетом не может быть "теплым". Даже в случае с однокамерным стеклопакетом с одним i-стеклом и аргоном окно не будет соответствовать нормам энергоэффективности для большей части Украины.

Рекомендации: Ключевая характеристика окна — это его способность не пропускать тепло, которая отображается коэффициентом сопротивления теплопередаче R. Именно R показывает, соответствует ли окно нормам энергоэффективности. Минимальная норма для большей части Украины (в том числе и для Киева) R ≥ 0,75, для Южной Украины R ≥ 0,6. Перед покупкой настоятельно рекомендуем проверить R окна в энергокалькуляторе OKNA.ua. Это займет 1 минуту, но позволит узнать, является ли окно конкретной комплектации и размеров "теплым", сколько энергии и денег оно сэкономит.

3. Выбрать окно по бренду профиля

Раньше окна выбирали по названию бренда профиля. Но главную роль в окне играет не металлопластиковый профиль, а стеклопакет! Он занимает наибольшую площадь окна и отвечает за энергоэффективность всей конструкции.

Для I климатической зоны Украины для распространенных размеров окон нормативным требованиям удовлетворяет стеклопакет c двумя энерго-слоями (i-стеклами) шириной 40–44 мм и заполненный аргоном. Такой стеклопакет не пропускает тепло зимой из помещения на улицу, а летом — с улицы в помещение.

Рекомендации: выбирайте стеклопакет шириной 40–44 мм, с двумя i-стеклами и аргоном.

4. Количество камер в ПВХ профиле — это важно!

На самом деле для металлопластикового профиля важнее монтажная ширина, поскольку для энергосбережения имеет значение толщина профильной системы.

Рекомендации: Выбирайте стеклопакет толщиной 40 мм или более. Для такого стеклопакета подойдет профильная система шириной 70 мм или более.

5. Аргон улетучивается и убивает растения...

Аргон — это инертный газ, который не вступает в химические реакции в обычных условиях ни с чем, включая растения, животных и людей.

В стеклопакете аргон усиливает энергосберегающие характеристики окна. Рекомендации: Если вам рассказывают, что аргон "убивает" комнатные растения, скажите "спасибо" и больше не общайтесь на эту тему.

Выводы

- Выбирайте окно по его характеристикам, а не цене.

- Окно с однокамерным стеклопакетом не может быть "теплым".

- Главное в окне — стеклопакет.

- Проверяйте в энергокалькуляторе OKNA.ua, действительно ли "теплое" окно вам предлагают. Для этого выберете в калькуляторе параметры и комплектующие окна и нажмите "Рассчитать". Справа в результатах расчета будет видно, соответствует ли окно нормам энергоэффективности.

- Аргон в стеклопакете никому не вредит. Аргон совместно с i-стеклом эффективно экономит деньги на отоплении и кондиционировании.