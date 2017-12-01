В Евросоюзе приняли важное решение для Украины

Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине транша макрофинансовой помощи в объеме 1,8 миллиарда евро.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом в Киеве, пишет УНИАН.

"Только что вышло комюнике Европейской комиссии по итогу моих переговоров во время саммита Восточного партнерства. Хочу подчеркнуть, что переговоры были очень непростыми. Очень непростыми. Президент Еврокомиссии, еврокомиссары в той сложной бюджетной ситуации, в которой сейчас пребывает Европейский Союз, приняли важное для Украины решение — решение о предоставлении Украине четвертого транша макрофинансовой помощи. Объем его, как я и говорил, 1,8 млрд евро", — сказал президент.

В 2015 году Евросоюз предложил Украине пакет макрофинансовой возвратной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина получила 1,2 млрд евро. Однако выделение следующего кредитного транша было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев.

В 2016 году кредитных траншей от ЕС Украина не получала. Условие Евросоюза о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года.

В начале февраля 2017 года председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета.

В апреле Украина получила очередной транш. Однако для получения следующего транша отмена моратория на экспорт была обязательной, о чем неоднократно сообщали в представительстве ЕС.