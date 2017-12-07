В Украине назвали цифру, сколько нелегальных авто на "евробляхах" ездят по стране

Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила, что по состоянию на 22 ноября 2017 года на таможенную территорию Украины в режимах "временного ввоза" и "транзита" было ввезено более 1,751 миллиона автомобилей с иностранной регистрацией. Сейчас в нашей стране незаконно находится 150 тысяч автомобилей на иностранных номерах.

По данным фискалов, львиная доля автомобилей — 1,313 млн — была ввезена в режиме временного ввоза нерезидентами. Резиденты Украины ввезли более 105,4 тыс. авто в режиме временного ввоза. В режиме транзита в Украину было ввезено 332,9 тыс. транспортных средств, из них более 300 тыс. — ввезено резидентами, пишут Украинские новости.

По состоянию на 22 ноября на территории Украины фактически находится около 294,6 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией. Из этого количества — 150 тыс. автомобилей с нарушением сроков пребывания в Украине.

Из всех находящихся в Украине авто — 221,5 тыс. — ввезено в режиме временного ввоза. Из них более 82,4 тыс. пребывают на территории Украины с нарушением сроков.

Из 73 тыс. транспортных средств, ввезенных в режиме транзита, почти 67,2 тыс. авто с нарушением сроков пребывания.

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