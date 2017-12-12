В "Нафтогазе" призвали США активно блокировать "Северный поток-2"

Активное блокирование строительства Россией газопровода "Северный потока 2" является общим интересом Соединенных Штатов Америки и Украины.

С таким заявлением председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев выступил во вторник, 12 декабря, в Вашингтоне (округ Колумбия) во время встречи с представителями администрации Белого дома и членами Конгресса США, сообщают в пресс-службе компании.

"Этот газопровод не только подорвет украинскую экономику и позволит России шантажировать страны Центральной и Восточной Европы, но и устранит единственный фактор, который сейчас заставляет Россию поддерживать хоть какую-то стабильность на востоке Украины. Сейчас России нужен транзитный маршрут через Украину, чтобы зарабатывать на продаже газа на европейском рынке. Однако, если "Северный поток 2" построят, украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором. При таких условиях Москва сможет развернуть полномасштабную войну на востоке Украины. Соединенные Штаты не должны этого допустить", - сказал он во время общения с сенатором Крисом Мерфи (Демократическая партия, штат Коннектикут), старшим членом сенатского подкомитета по связям с Европой.

Общаясь с сенатором Роджером Викером (Республиканская партия, штат Миссисипи), глава правления "Нафтогаза Украины" отметил, что Москва имеет множество западных партнеров в строительстве газопровода и Украина никак не сможет заблокировать надолго этот проект самостоятельно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз Украины" хочет отсудить у "Газпрома" 30 миллиардов долларов.