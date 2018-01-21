"Ждет коллапс". Нобелевский лауреат предрек незавидную судьбу биткоину

Американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткойн ждет "тотальный коллапс".

При этом он отметил, что "пузыри есть во многих сферах", это касается не только биткойна. Ситуация с криптовалютой напомнила экономисту "тюльпаноманию" в Нидерландах.

"Вот золото — оно имеет ценность, независимо от того, вкладывают в него или нет", — рассказал Шиллер CNBC.

Напомним, ранее американский миллиардер предупредил: криптовалюты ждет плохой конец.