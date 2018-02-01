У властей велик соблазн. МВФ советует не повышать зарплат украинцам очень быстро

В Международном валютном фонде выступают за увеличение зарплат украинцев только в соответствии с ростом продуктивности труда.

Об этом сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, пишет УНИАН.

"Мы за то, чтобы украинцам увеличивали зарплаты, но это должно сопровождаться увеличением продуктивности труда", — сказал он.

В МВФ также считают, что у властей велик соблазн очень быстро увеличить зарплату украинцам, но это будет плохо отражаться на росте экономики, добавив, что правительству необходимо справляться с фискальными вызовами для сохранения роста экономики.

Люнгман отметил, что власть должна держать под контролем увеличение зарплат.

"Есть соблазн очень быстро увеличить зарплату, но это будет плохо отражаться на росте экономики", — сказал он.

Ранее в МВФ назвали главные условия для выделения очередного транша Украине.