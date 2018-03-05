Обещанного полгода ждут: цена автогаза в Украине пробила психологическую отметку

Спустя полгода после заявления Минэнерго о том, когда автогаз может подешеветь почти до 12 грн/л, стоимость сжиженного автогаза в Украине наконец вплотную приблизилась к заветной отметке. После того, как на прошедших выходных розничные цены на автогаз снизили в среднем на 10 коп./л, его средняя цена по стране составила 12,97 грн/л.

При этом эксперты уверяют, что автотопливо продолжит дешеветь и дальше – до среднего показателя в 12,60 грн/л. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой группы "А95", пишет UBR.ua.

Крупные игроки топливного рынка за выходные опустили ценники на 5-40 копеек. Основанием для этого послужило уменьшение оптовых цен на автогаз. В феврале они упали в среднем на 12,5% – с 22,25 тыс. грн/т до 19,3 тыс. грн/т в конце месяца. А на последнем аукционе "Укргаздобычи" топливо вообще продали по 17,1 тыс. грн/т.

"Цена последних аукционов внутренних производителей и стоимость ресурса по импортным контрактам дает основания для снижения розничных цен на АЗС до среднего уровня 12,6 грн/л при сохранении существующей системы лояльности у операторов сетей", – отметил аналитик "А-95" Артем Куюн.

Он полагает, что на дорогих заправках автогаз будут продавать по 12,8-12,9 грн/л.

Ранее эксперт назвал условие роста цен на топливо в Украине.