Россия покинула список крупнейших держателей госдолга США

Россия сократила вложения в американские гособлигации в мае 2018 года до $ 14,9 млрд против $ 48,7 млрд в апреле.

Об этом сообщает ЛИГА.net со ссылкой на данные американского казначейства.

В марте объем вложений составлял более $ 96 млрд, в то время как в июле 2017-го превышал $ 103 млрд.

На первом месте в списке - Китай, вложения которого в американские госбумаги на 1 июня составили $ 1,183,1 млрд, а последнюю, 33 строчку, занимает Чили с объемом госбумаг США на $ 30,2 млрд.

Общий объем вложений со стороны держателей американского госдолга вырос до $ 6,21 трлн в мае с $ 6,17 трлн в апреле.

Ранее сообщалось, что украинская сторона запросила у США разъяснений о якобы обсуждении на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки "новых предложений" по урегулированию ситуации на Донбассе и в аннексированном Крыму.

"Украина запросила официальных разъяснений у Вашингтона о якобы обсуждении на американско-российской встрече в Хельсинки "новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины", о чем заявил президент России в своем интервью российским СМИ", - рассказал собеседник "Интерфакс-Украина", уточнив, что Киев предложил Вашингтону официально опровергнуть этот факт в случае неподтверждения этой информации.

Президенты России и США провели 16 июля в Хельсинки свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов. Впервые лидеры двух стран встретились лично на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Следующий личный контакт президентов произошел в ноябре того же года на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

Встреча двух лидеров в Президентском дворце в Хельсинки продлилась два часа 10 минут. Затем переговоры Россия - США продолжились в расширенном составе за ланчем.