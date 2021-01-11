"Аукнется повышение тарифов": в Слуге народа рассказали об антикризисном плане

В Украине создадут план, чтобы избежать проблем из-за повышения тарифов, поделился Давид Арахамия / УНИАН

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия сообщил, что идет подготовка антикризисного плана для разрешения проблем, которые может спровоцировать повышение тарифов в Украине.

Документ наработают и обнародуют в ближайшие дни, говорится на странице нардепа в Facebook.

По его сведениям, во вторник, 12 декабря, запланировано совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о. Министра энергетики Юрием Витренко и представителями Офиса президента Владимира Зеленского.

"…Сейчас должны разобраться с тем, что произошло, насколько обосновано повышение, и как в этой ситуации защитить людей", – отметил народный избранник.

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Напомним, в начале января в Украине из-за роста тарифов в ряде регионов вспыхнули бунты.

В частности против повышения коммуналки выступили в Ивано-Франковске, в Кропивницком, в Хусте, во Львове, в Сумах и на Буковине. На Кировоградщине протестующие назвали повышение платежей "тарифным геноцидом".

Повышение тарифов в 2021 году – что нужно знать украинцам

С первого дня нового года некоторым гражданам Украины придется больше платить за электричество – Кабмин отменил льготный тариф в размере 90 копеек за первые 100 киловатт. С 1 января 2021-го цена для бытовых потребителей зафиксирована на уровне 1,68 грн за киловатт.

В нашей стране также повысились тарифы на газ для населения и стоимость распределения голубого топлива. С января в зависимости от региона стоимость газа возросла от 11% до 20,5% – за каждый кубометр топлива придется выложить от 6,99 грн до 10,8 грн.

Сообщалось, что стоимость распределения газа в среднем цены возрастет на 80%. Позже Нацкомиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, сообщила, что средняя стоимость распределения топлива составляет 1,53 грн за кубометр.