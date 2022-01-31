Бизнес и война: 45% украинских компаний продолжат работу даже в случае военного вторжения

Почти половина компаний в Украине продолжат работу в случае нападения РФ / Reuters, ua.depositphotos.com

Почти половина компаний в Украине готовы продолжать свою работу даже в случае военного вторжения на территорию нашего государства российских военных.

О намерении не останавливать работу заявили 45% представителей бизнеса, которых опросила Европейская Бизнес Ассоциация, говорится на сайте организации.

17% опрошенных не исключают варианта, что перевезут свой бизнес в западные регионы Украины. При этом еще 10% размышляют над возможностью перевезти бизнес за границу в случае полномасштабной агрессии России против Украины, а 7% считают, что могут закрыть бизнес в случае наихудшего сценария.

"Четверть членских компаний Ассоциации оценивают события на восточных границах Украины как психологическую атаку через дезинформацию, в то же время большинство, а именно 67% считают, что Украина и международное сообщество должны быть начеку", – говорится в сообщении.

В то же время план действий на случай чрезвычайной ситуации имеют 40% компаний. Еще 40% – обдумывают такой план, а 15% его не имеют.

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Те компании, которые сформировали "план Б" на случай возможного вторжения, основное внимание уделили трем факторам:

безопасность людей,

безопасность активов, документов и данных,

обеспечение жизнеспособности бизнеса и непрерывной деятельности.

Часть компаний – 14% – заявили, что им придется уволить или отправить в неоплачиваемый отпуск часть команды в случае полномасштабной агрессии РФ. Однако 58% компаний планируют сохранить свою команду, а 14% даже не рассматривают вопрос увольнения, а наоборот – продолжают нанимать людей и развивать бизнес.

По словам исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, сейчас нужно сохранять спокойствие и продолжать работу. Она отметила, что бизнес сейчас продолжает работать, как и раньше – инвестирует, развивает проекты, производит товары.

"Впрочем, мы не можем отвергать гипотетических угроз, несущих за собой события на восточных границах Украины. Поэтому будем готовы с "планом Б, В или С" – и пусть они никогда не понадобятся", – добавила она.

Российские войска возле украинской границы

Раньше Алексей Резников сообщал, что вблизи границ Украины – около 130 тысяч войск Российской Федерации. По его словам, разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных различий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Однако ситуация отличается тем, что войска постоянно движутся, и эти сведения используются для информационного давления.

Также Резников заявлял о неготовности Москвы до военной операции против Украины. Он подчеркнул, что россияне не создали возле украинских границ ударной группировки для реализации подобной задачи. При этом такая угроза продолжает существовать, добавил глава Минобороны Украины.

В Госдепе США при этом заявляют, что президент России Владимир Путин может использовать стянутые к Украине войска сейчас или в середине февраля. Вашингтон готов к различным сценариям, даже к полному захвату Украины", а также готовы действовать и заставить Россию принять последствия.

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