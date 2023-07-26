Цены в Украине на популярное летнее лакомство взлетели на 60%: что произошло

В Украине в конце июля стартовал сезон арбузов. Везут их в основном из Одесской области. Украинские арбузы продают в среднем по 30-35 грн/кг.

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Украинские арбузы продают в среднем по 30-35 грн/кг / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине в конце июля нынешнего года стартовал сезон продажи арбузов. Как сообщает портал "Обозреватель", в крупных торговых сетях полосатых ягод пока не так много.

Пока их везут их в основном из Одесской области и продают в среднем по 30-35 грн/кг. То есть средний фрукт ‒ весом 6-7 кг ‒ обойдется в 180-245 грн. И этот показатель почти на 60% дороже, чем в минувшем году.

К примеру, продают супермаркеты Varus (29,9 грн/кг по скидке, обычная цена – 35 грн). В "Сільпо" на украинский арбуз тоже акция – 27 грн/кг (обычная цена – 30 грн/кг).

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На оптово-розничных рынках купить ягоду можно дешевле – по 21-24 грн/кг. Впрочем, на обычных городских базарах арбузы продают по тем же ценам, что и в супермаркетах. Кроме украинских продаются и импортные арбузы ‒ к примеру, из Турции и даже Польши.

"На текущей неделе (24-30 июля) украинские производители начали отгрузки первых крупных партий арбузов из местных хозяйств. Реализация данных бахчевых в текущем году началась минимум на неделю раньше, чем в предыдущем", – сообщают аналитики портала EastFruit.

В целом, говорят эксперты, поставки первых партий арбузов из местных хозяйств ведутся по более высоким ценам, чем год назад. Закупочные цены составляют приблизительно от 18 до 27 грн/кг (а это в среднем на 59% дороже, чем на первые партии в минувшем году).

Цены на продукты и напитки в Украине

Напомним, ранее Минэкономики предложило повысить минимальные отпускные цены на некоторые виды алкогольных напитков.

В украинских сетях розничной торговли пошли в рост цены на алкогольные напитки. Ценники повысились в ведущих супермаркетах. При этом подорожание коснулось как водки, так и вина, а также пива.

Как сообщал Главред, генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

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