Число вакансий для аграриев резко выросло: сколько готовы платить

Зарплата аграриев в Украине: где и сколько можно заработать / Reuters

В Украине резко возрос спрос на аграрных работников. Зарплаты начинаются от 4 тысяч гривен и доходят до 40 тысяч гривен.

Как пишет UBR.ua, чаще всего работодателям нужно заполнить такие вакансии, как тракторист, агроном, разнорабочий на ферму, комбайнер, грузчик на сельхозпредприятия и доярка.

Чаще всего работники нужны в регионах, что находятся ближе всего к масштабным фермам и полям. Это Одесская, Днепровская и Ровенская области.

В Украине аграриям предлагают такие зарплаты:

грузчик – от 4 тысяч до 12 тысяч грн;

доярка – от 4500 до 14 тысяч грн;

комбайнер – от 10 тысяч до 25 тысяч грн;

тракторист – от 12 тысяч до 30 тысяч грн;

рабочий на ферму – от 12 тысяч до 18 тысяч грн;

агроном – от 15 тысяч до 40 тысяч грн.

В то же время отметим, что зарплата доярки в Польше составляет около 22 тысяч грн, а рабочего на ферму в Эстонии – от 30 тысяч грн.

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