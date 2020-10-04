Демографическая катастрофа: Шмыгаль предупредил украинцев об отмене пенсий

Соотношение работающих и пенсионеров в Украине вскоре будет 1 к 2.
Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Об этом он рассказал в ходе встречи со студентами Львовской политехники, запись которой опубликована на YouTube-канале Кабинета министров.
Премьер подчеркнул, что выплаты пенсий в Украине могут прекратиться уже через 15 лет.
По его словам, это связано с демографическим кризисом в Украине, когда число работоспособных сокращается, в то же время число пенсионеров растет.
"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом… Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население…", - пояснил глава Кабмина.
Он сообщил, что соотношение работающих и пенсионеров вскоре будет 1 к 2.
"Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", - сказал он.
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Шмыгаль добавил, что необходимо переходить на накопительную систему пенсий в дополнение к существующей солидарной. Также он отметил, что это произойдет уже со следующего года.
"Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста", — резюмировал Шмыгаль.
- Ранее в Министерстве социальной политики сообщили, что в 2021 году около 10 млн пенсионеров получат повышение пенсий, которое будет происходить в 5 этапов.
- У лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен.
- Продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем.
- Индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2021 года, ожидаемый уровень индексации – 11%.