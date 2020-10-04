Демографическая катастрофа: Шмыгаль предупредил украинцев об отмене пенсий

Украина вскоре не сможет гарантировать выплаты пенсионерам / zn.ua

Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом он рассказал в ходе встречи со студентами Львовской политехники, запись которой опубликована на YouTube-канале Кабинета министров.

Премьер подчеркнул, что выплаты пенсий в Украине могут прекратиться уже через 15 лет.

По его словам, это связано с демографическим кризисом в Украине, когда число работоспособных сокращается, в то же время число пенсионеров растет.

"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом… Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население…", - пояснил глава Кабмина.

Он сообщил, что соотношение работающих и пенсионеров вскоре будет 1 к 2.

"Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", - сказал он.

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Шмыгаль добавил, что необходимо переходить на накопительную систему пенсий в дополнение к существующей солидарной. Также он отметил, что это произойдет уже со следующего года.

"Каждый из нас должен подумать о своей пенсии с молодого возраста", — резюмировал Шмыгаль.