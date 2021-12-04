Доллар по 60 гривен: эксперт дал пугающий прогноз и назвал причину

Эксперт дал прогноз курса доллара / Reuters

Эскалация войны на Донбассе или военная агрессия РФ против Украины может стать причиной стремительной девальвации гривны, заявил аналитик компании Центр биржевых технологий (ЦБТ) Максим Орыщак.

В комментарии Ubr.ua он пояснил, что при худшем сценарии гривна может упасть до уровня 60 грн/$.

Эксперт считает, что даже если за Украину вступятся союзники, то военные действия на границах страны, или на ее территории отдалят перспективу инвестиционной привлекательности на годы вперед.

"Понимая такой сценарий развития событий, спекулянты начнут активно конвертировать национальную валюту в доллары и евро", - прогнозирует он.

Аналитик говорит, что конфликты между Россией и США, или Россией и ЕС по газовому вопросу только усиливают вероятность вовлечения Украины, как территориально привлекательной страны, в военные действия.

Реклама

Кроме того, он предположил, что если границы не будут закрыты по причине усугубления пандемии текущей зимой, то отток населения из страны увеличится.

Экономист подчеркнул, что уезжать в Европу не все хотят из-за того же энергетического кризиса, потому все больше вариантов, что уезжать жить будут в такие страны как, например, Грузия, или по рабочим контрактам в США и Канаду.

"Отток населения, при сокращении покупательской способности людей, сулит ростом задолженности и по оплате "коммуналки", и перед банковским сектором в целом в части увеличения числа плохих кредитов. Эти причины только поддерживают идею, что гривна упадет как минимум вдвое по отношению к доллару США", – добавил Орыщак.

Кур доллара - прогнозы

Курс доллара к гривне в Украине в ближайшие три года прогнозируется в рамках 28-29 грн/$. Именно такой курс валют заложен в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Курс доллара в Украине может подскочить, и, в целом, ситуация в 2021 году может быть не такой благополучной.

Читайте еще: