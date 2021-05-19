Экономист спрогнозировал, как эпидемия COVID-19 скажется на экономике Украины

Эксперт назвал последствия эпидемии коронавируса для украинской экономики / Фото pixabay.com

Эпидемия коронавируса, с которой Украина борется уже второй год, нанесла огромный удар по малому и среднему бизнесу, шоу-бизнесу, системе образования. Все это ведет к большим долговременным потерям. На данный момент ущерб, нанесенный экономике Украины, сложно выразить в процентах потерь ВВП, но они будут заметны через время. Такое мнение озвучил заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов во время чата на Главреде.

При этом эксперт считает, что коронавирус создал не только новые вызовы, но и новые возможности. К примеру, представители многих отраслей бизнеса поняли, что существуют другие эффективные методы работы, если рабочий процесс правильно организован. В частности, тысячи людей могут и не ездить в офис, а работать дистанционно, если есть соответствующее программное обеспечение.

"Таким образом, благодаря коронавирусу мы немного заглянули в будущее. Вероятно, развитие цифрового направления организации работы, особенно в сферах, связанных с творческим трудом, обработкой информации, аналитическими разработками, работой с документами, просто перевернет мировую экономику, потому что это приведет к огромной экономии на офисах, транспорте (особенно в больших городах, где люди иногда часами добираются на работу), времени людей, да и снизит издержки", - сказал Суслов.

Читайте такжеМир ждет глобальный рост цен после пандемии коронавируса - The Economist"Поэтому наряду с потерями пандемия приводит к большой экономии общественного труда. Каков будет баланс – узнаем через некоторое время", - уверен экономист.

Как сообщал Главред, бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что курс доллара в Украине до конца 2021 года может сохраниться на уровне 29 гривен, а в следующем году у украинской национальной валюты могут начаться проблемы.

Кроме того Суслов считает, что правительству Украины вряд ли удастся выдержать параметры, заложенные в закон о бюджете на 2021 год.

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