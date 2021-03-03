Эксперт объяснил, могут ли в Украине отключать должников по ЖКХ без суда

В Украине выросли неплатежи за коммунальные услуги / Regnum.ru

У коммунальщиков нет реальных механизмов для отключения должников от централизованного отопления. Об этом в комментарии Главреду рассказал директор аналитико-исследовательского центра "Институт города" Александр Сергиенко, комментируя информацию о росте количества судебных производств по задолженности за услуги ЖКХ.

По его словам, отключать за неуплату счетов за отопление без решения суда возможно только жильцов с индивидуальным отоплением.

Кроме того, по мнению Сергиенко, отключать абонентов в условиях рынка газа нерентабельно самим поставщикам услуг.

"В условиях рынка человек, которого отрезали от услуг ЖКХ, точно не вернется к прежнему поставщику. То есть облгазы в случае отключения теряют и клиента, и деньги, которые тот платил даже с учетом задолженности", - поясняет Сергиенко.

Читайте такжеС новым дном: как украинцы перестали платить по ЖКХ и к чему это приведетКак пояснил эксперт, в дальнейшем долги по ЖКХ, как и количество судебных производств против неплательщиков, продолжат расти, так как люди просто не в состоянии оплачивать коммунальные услуги. Он также добавляет, что практика массового взыскания долгов по суду в нынешней ситуации тоже может оказаться малоэффективной. Ведь раньше коммунальщики, как правило, обращались в суд только в отношении тех должников, у которых были огромные суммы задолженностей. Но сейчас, когда не платит полстраны и уровень платежей упал до 50%, поставщики услуг ЖКХ просто не смогут судиться сразу с половиной страны, так как это, во-первых, невозможно сделать административно, а во-вторых, чревато еще большими бунтами со стороны населения.

"Уровень неплатежей будет только расти. У нас исторически задолженность всегда увеличивается в январе и феврале, потому закономерно, что в новой статистике мы снова увидим этот рост", - резюмировал Сергиенко.

Напомним, ранее в Украине анонсировали принятие законопроекта о взыскании долгов по ЖКХ.