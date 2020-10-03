Эксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2

Германия вряд ли сможет отказаться от участия в строительстве газопровода / Reuters

Если Северный поток-2 не достроят, властям Германии будет сложно компенсировать расходы крупным немецким компаниям, которые принимают участие в проекте.

Об этом заявил эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич, передает Baltnews.

По его словам, еще одна причина того, что Германия не может допустить остановку проекта, состоит в том, что в этом случае обесценятся инвестиции, сделанные для реализации магистрального газопровода Eugal. Этот газопровод уже полностью построен силами немецких компаний.

"Согласие правительства Германии на то, что их газовыми проектами будет распоряжаться США, приведет к достаточно большому количеству исков", – заявил Марцинкевич.

Он напомнил, что финансирование Северного потока–2 в основном осуществляется за счет частных компаний, среди которых часть инвестиций принадлежат немецким.

"Государство Германия и правительство ФРГ не участвуют в проекте Северный поток–2. В его финансировании не использовано ни одного евроцента из государственного бюджета. Финансирование осуществляется частными энергетическими компаниями, в связи с чем очень сложно понять, каким образом правительство Германии будет выстраивать с ними отношения в том случае, если проект не будет реализован", – объяснил эксперт.

Таким образом, Германия вряд ли сможет отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток–2, считает Марцинкевич.

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Напомним: