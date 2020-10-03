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Эксперт объяснил, почему Германия не отпустит Северный поток–2

3 октября 2020, 15:42

Если строительство газопровода остановят, властям будет сложно компенсировать расходы крупным немецким компаниям, которые принимают участие в проекте.

Северный поток-2
Германия вряд ли сможет отказаться от участия в строительстве газопровода / Reuters

Если Северный поток-2 не достроят, властям Германии будет сложно компенсировать расходы крупным немецким компаниям, которые принимают участие в проекте.

Об этом заявил эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич, передает Baltnews.

По его словам, еще одна причина того, что Германия не может допустить остановку проекта, состоит в том, что в этом случае обесценятся инвестиции, сделанные для реализации магистрального газопровода Eugal. Этот газопровод уже полностью построен силами немецких компаний.

"Согласие правительства Германии на то, что их газовыми проектами будет распоряжаться США, приведет к достаточно большому количеству исков", – заявил Марцинкевич.

Он напомнил, что финансирование Северного потока–2 в основном осуществляется за счет частных компаний, среди которых часть инвестиций принадлежат немецким.

"Государство Германия и правительство ФРГ не участвуют в проекте Северный поток–2. В его финансировании не использовано ни одного евроцента из государственного бюджета. Финансирование осуществляется частными энергетическими компаниями, в связи с чем очень сложно понять, каким образом правительство Германии будет выстраивать с ними отношения в том случае, если проект не будет реализован", – объяснил эксперт.

Таким образом, Германия вряд ли сможет отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток–2, считает Марцинкевич.

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Напомним:

  • Северный поток-2 пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
  • Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует Газпром в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
  • Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года.
  • Сенат США внес в проект бюджета национальной обороны статьи о введении дополнительных санкций в отношении российского газопровода Северный поток - 2.
  • После отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального в СМИ Германии и среди политиков появились заявления о том, что Берлин должен отказаться от участия в строительстве газопровода Северный поток-2.
  • Глава МИД Германии Хайко Маас предупредил, что остановка реализации СП-2 приведет к серьезным экономическим потерям немецких компаний, которые активно участвуют в проекте.
  • 2 октября стало известно, что руководство энергетического агентства Дании выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение эксплуатировать газопровод Северный поток-2 на датском континентальном шельфе.

Северный поток-2 санкции новости Германии газопровод
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