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Эксперт объяснил, сколько украинцам придется платить за газ после войны

22 апреля 2022, 09:43

По словам эксперта Даниила Монина, у украинцев просто-напросто не будет возможности оплачивать коммунальные услуги даже по нынешним тарифам.

Счетчик, газ
Счетчик, газ / коллаж фото УНИАН

У украинских властей есть вполне четкое понимание ‒ решение не поднимать тарифы ЖКХ в период войны и даже на весь следующий отопительный сезон абсолютно очевидно. Об этом заявил известный экономист Даниил Монин в комментарии порталу "Сегодня".

"Проседание экономики будет по всем регионам, доходы населения снизятся. Поэтому нужно разработать механизм компенсации разницы между тарифами для населения и стоимостью газа, который будет у поставщиков", – говорит Монин.

До того, в минувшем году, у жителей Украины была договоренность с МВФ о проведении реформы в данной отрасли. Фонд требовал отмены госрегулирования тарифов для населения и перехода к рыночному ценообразованию.

Монин убежден, что сейчас от Украины никто ничего требовать не будет и власть на это просто не пойдет.

"Думаю, "Нафтогаз" будет продавать бюджетным потребителям газ в среднем по 600 долларов за тысячу кубометров. А для населения оставят стоимость газа на уровне 8 тысяч гривен за тысячу кубометров. Исходя из такой стоимости газа, будет рассчитываться и стоимость тепла", – говорит он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что тарифы на электроэнергию, которые планировали увеличивать после завершения отопительного сезона-2022, не будут корректироваться в ближайшие шесть месяцев. Соответствующее решение принял Кабинет министров.

К слову, ныне действующие тарифы были введены с октября 2021 года. К примеру, для домохозяйств, которые потребляют менее 250 киловатт в час, один киловатт стоит 1,44 грн. В Украине такое количество электроэнергии потребляет порядка 80 процентов домохозяйств. Для тех, кто потребляет больше, тариф — 1,68 грн за киловатт.

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Автор: Егор Бунин
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тарифы на газ ЖКХ-тарифы новости Украины
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