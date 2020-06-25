Закон о мониторинге денег: как адвокаты и нотариусы будут проверять клиентов

Как адвокаты и нотариусы будут проверять клиентов / УНИАН

Адвокаты и нотариусы с конца апреля 2020 года обязаны проверять деньги своих клиентов ‒ ради их идентификации и верификации.

Об этом сообщает портал Украинские новости.

Для проверки используются данные, которые были предоставлены клиентом либо собранные из государственных реестров и остальных открытых источников. Такая норма содержится в законе о финансовом мониторинге. Кроме того, документом снижается лимит для переводов денег без идентификации клиентов.

Читайте такжеБанки ограничили наличку в терминалах: как теперь переводить деньгиДалее, теперь адвокаты и нотариусы стали участниками списка субъектов первичного финансового мониторинга (наряду с банками, страховыми компаниями, ломбардами, любыми финансовыми учреждениями, участниками рынка ценных бумаг, аудиторами, бухгалтерами, юристами и поставщиками услуг по обороту виртуальных активов, организаторами азартных игр и лотерей).

Как гласит закон, основная задача субъектов ‒ идентификация и верификация своих клиентов (KYC - know your client). Все подозрительные сведения подлежат проверке.

KYC обязательно проводится перед установлением отношений с клиентом - в частности, для открытия счета или проведения финансовой операции. Для идентификации клиента-резидента Украины адвокат / нотариус может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и идентификационный код (если клиент физическое лицо). Кроме того, могут потребовать регистрационный номер и реквизиты банковского счета (если клиент физическое лицо-предприниматель).

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по новым правилам финансового мониторинга, украинцы без подтверждающих личность документов и при отсутствии счета в банке утратили возможность осуществлять переводы на сумму свыше 5 тысяч гривен.