УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Закон о мониторинге денег: как адвокаты и нотариусы будут проверять клиентов

Согласно новому законодательству, адвокаты и нотариусы получили право проводить проверки клиентов.

25 июня 2020, 14:46
Деньги
Как адвокаты и нотариусы будут проверять клиентов / УНИАН

Адвокаты и нотариусы с конца апреля 2020 года обязаны проверять деньги своих клиентов ‒ ради их идентификации и верификации.

Об этом сообщает портал Украинские новости.

Для проверки используются данные, которые были предоставлены клиентом либо собранные из государственных реестров и остальных открытых источников. Такая норма содержится в законе о финансовом мониторинге. Кроме того, документом снижается лимит для переводов денег без идентификации клиентов.

Читайте такжеБанки ограничили наличку в терминалах: как теперь переводить деньгиДалее, теперь адвокаты и нотариусы стали участниками списка субъектов первичного финансового мониторинга (наряду с банками, страховыми компаниями, ломбардами, любыми финансовыми учреждениями, участниками рынка ценных бумаг, аудиторами, бухгалтерами, юристами и поставщиками услуг по обороту виртуальных активов, организаторами азартных игр и лотерей).

Как гласит закон, основная задача субъектов ‒ идентификация и верификация своих клиентов (KYC - know your client). Все подозрительные сведения подлежат проверке.

KYC обязательно проводится перед установлением отношений с клиентом - в частности, для открытия счета или проведения финансовой операции. Для идентификации клиента-резидента Украины адвокат / нотариус может запросить ФИО, дату рождения, паспортные данные и идентификационный код (если клиент физическое лицо). Кроме того, могут потребовать регистрационный номер и реквизиты банковского счета (если клиент физическое лицо-предприниматель).

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по новым правилам финансового мониторинга, украинцы без подтверждающих личность документов и при отсутствии счета в банке утратили возможность осуществлять переводы на сумму свыше 5 тысяч гривен.

деньги адвокат нотариус новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Закон о мониторинге денег: как адвокаты и нотариусы будут проверять клиентов». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:13
Куда можно выехать из Украины во время карантина: в ряде стран на границе нет ограничений
15:12
Кабмин назначил нового и.о. министра образования и науки Видео
15:08
Вакцинация от COVID-19: стало известно, сколько украинцев готовы сделать прививку
15:07
Разоблачили самую наглую схему мошенников - кому ни в коем случае нельзя доверять
14:48
"Плохо будет всем": Зеленский сделал неожиданное заявление о пике COVID-19 Видео
14:46
Закон о мониторинге денег: как адвокаты и нотариусы будут проверять клиентов
14:35
"Борьба с Covid-19": западные СМИ узнали о возможном бюджетном средстве Видео
14:29
"Серьезная волна Covid-19": украинцев предупредили об ужесточении карантина Видео
14:25
Боль в пояснице: причины, диагностика, лечение
14:16
Катастрофический паводок в Карпатах: стихия смыла дороги и ж/д пути Фото Видео
14:10
Экс-жена Сереги официально выдвинула обвинения спустя полгода скандала
14:04
Все люди делают это: названы самые опасные пути передачи Covid-19 Видео
14:01
Венгрия полностью откроет КПП на границе с Украиной: в МИД озвучили дату
13:59
Амнистия для коммунистов: в Кабмине рассказали детали нового проекта закона о люстрации
13:39
"Вы засранец": Береза потроллил Зеленского, опубликовано видео Видео
13:31
Лечить коронавирус предлагают с помощью другого хищного вируса Видео
13:30
Дата выхода Мулан 2020 под угрозой
13:28
Досрочные выборы могут для Зеленского стать политической катастрофой мнение
13:22
Вице-адмирал рассказал, можно ли было спасти Крым от российской аннексии
12:52
Бойцы ВСУ одним ударом уничтожили российскую технику на Донбассе: опубликовано видео Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять