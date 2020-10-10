Гривна не устоит: эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара

НБУ не замедляет темпы падения гривны / фото:argumentua.com

По прогнозу аналитика Alpari Максима Пархоменко, снижение курса гривны будет продолжаться.

"НБУ не замедляет темпы падения гривны, а условий, которые могли бы развернуть движение курса, на горизонте нет. Поэтому мы вполне можем легко сохранить текущую динамику, к концу недели превысить уровень в 28.50 гривен за доллар", — рассказал он в комментарии ТСН.

Директор аналитической группы Da Vinci AG Анатолий Баронин также считает, что курс гривны будет снижаться. И на это влияют несколько факторов: смена руководства Нацбанка, действия правительства и влияние олигархов. А вот местные выборы никак на курс не будут влиять, убежден эксперт.

При этом он не исключил, что к весне 2021 года курс будет больше 30 гривен за доллар.

А это, как он отметил, повлияет на жизнь обычных граждан, так произойдет резкое повышение цен.

"Закупка импорта — валюта оплата за газ — это тоже валюта. Все цены поползут вверх. Как только курс пойдет резко вверх, он вызовет обвал, поскольку все начнут страховаться. Бизнес начнет закладывать большую цену, чтобы застраховать прибыль. И даже люди, не предприниматели, будут пытаться страховать зарплаты и сбережения, скупая валюту. Мы это проходили в 2013 году. и это приводило к тому, что курс резко рос", — рассказал Баронин.

Читайте также"Гривна будет дешеветь": эксперт спрогнозировал курс доллара до конца года

В свою очередь управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман тоже считает, что курс доллара пойдет вверх. По его прогнозу, в следующем году американская валюта будет стоить более 30 гривен. "Один из факторов — большой бюджетный дефицит", — добавил Найман.

Напомним, ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года.

В документе, в частности, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривен за доллар, на конец года - 28,8 гривен.