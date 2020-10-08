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Из-за пандемии в мире бедных людей станет на 150 млн больше - Всемирный банк

8 октября 2020, 07:31

Около 82% людей, которые перешагнут черту крайней бедности на фоне коронакризиса, будут из стран со средним доходом.

бедность, нищета, нищие, пенсионеры
Крайне бедными считаются люди, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день / фото: zn.ua

Мировая экономика погрузилась в самую глубокую рецессию за последние восемьдесят лет, и причина этому – пандемия коронавируса.

В странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках региона Европы и Центральной Азии в 2020 году ожидается сокращение ВВП на 4,4%. Об этом говорится в докладе Всемирного банка.

Из-за пандемии в текущем году количество крайне бедных людей в мире возросло на 100 миллионов, к концу 2021 года ожидается увеличение еще на 50 миллионов.

Крайне бедными считаются люди, которые живут менее чем на 1,9 доллара в день. По данным экспертов, в 2020 году их количество достигнет 9,1-9,4% населения мира. Если бы не пандемия коронавируса, то этот уровень не превышал бы 7,9%.

Отмечается, что около 82% людей, которые перешагнут черту крайней бедности на фоне коронакризиса, будут из стран со средним доходом.

"Чтобы сократить бедность, государствам нужно подготовиться к экономическим изменениям после пандемии Covid-19, обеспечив движение капитала, трудовых ресурсов и инноваций в новые направления бизнеса", - заявил президент группы ВБ Дэвид Малпасс.

Напомним:

  • Экономический аналитик Джесси Коломбо, который предрек жуткий кризис 2008 года, заявлял, что экономика уже давно идет к рецессии, а на мировых рынках уже назрели новые "пузыри", которые могут лопнуть в любой момент.
  • Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд ранее заявлял, что вспышка коронавируса Covid-19 спровоцировала мировой финансовый кризис. Однако он отразится на Украине гораздо меньше, чем на других странах.
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