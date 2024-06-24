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Как пенсионерам получить деньги от ООН: что нужно совершить

Дмитрий Видоменко
24 июня 2024, 10:32
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Всемирная продовольственная программа ООН продлила до конца 2024 года дополнительные выплаты пенсионерам, живущим в зоне боевых действий.
ООН, деньги
Как пенсионерам получить деньги от ООН: что нужно сделать для этого / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Всемирная продовольственная программа ООН продлила до конца 2024 года дополнительные выплаты тем украинским пенсионерам, которые проживают в зонах боевых действий и получают низкие пенсии. Об этом сообщили в Минсоцполитики Украины.

Как говорят чиновники, выплаты производятся автоматически на основании данных Пенсионного фонда – то есть пенсионерам не нужно подавать дополнительные заявки.

Еще в августе минувшего года Минсоцполитики, ПФУ и ООН запустили общий проект, целью которого является предоставление финансовой поддержки украинским гражданам, которые наиболее нуждаются в материальной помощи.

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"Реализация этого проекта позволила направлять имеющийся у международных партнерских организаций финансовый ресурс наиболее уязвимым пожилым гражданам. К сожалению, часто пенсионеры - особенно одинокие - не имеют возможности самостоятельно обратиться за получением дополнительной помощи ", - говорила тогдашний министр соцполитики Оксана Жолнович.

Что за ведомство Минсоцполитики?

Министерство социальной политики Украины (укр. Міністерство соціальної політики України) — государственный орган исполнительной власти Украины, который работает в сфере социальной политики, общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования, волонтерской деятельности, по вопросам семьи и детей, оздоровления и отдыха детей, усыновления и защиты прав детей, предотвращения насилия в семье, противодействия торговле людьми, а также защиты прав депортированных по национальному признаку лиц, вернувшихся в Украину, обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, оказания гуманитарной помощи, социальных услуг лицам, отдельным социальным группам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает "Википедия".

Как пенсионерам получить деньги от ООН

Дополнительная денежная помощь предоставляется пенсионерам, которые получают пенсию менее 3250 гривен и проживают на территориях активных или возможных боевых действий. Список таких территорий определен приказом №309. Важно, что получающие эту помощь пенсионеры не должны иметь других дополнительных денежных выплат от международных организаций после 1 марта прошлого года.

Как говорят чиновники, специально обращаться за назначением дополнительной выплаты не требуется. ООН направляет средства пенсионерам на основании информации, имеющейся в базах данных Пенсионного фонда. Выплата производится либо на банковскую карту, либо через отделение Укрпочты для получающих пенсию через сеть госкомпанию "Укрпошта".

Деньги от ООН для украинцев - новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине некоторое количество украинцев может получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара по делам беженцев) ООН. Как говорят чиновники, выплаты производятся тем украинцам, которые еще не получали помощь от международных организаций.

К примеру, семьи могут получить по 3,6 тысячи грн на человека.

Финпомощь выплачивается в течение три месяцев. Также можно получить выплату в размере 2,22 тысячи грн для подготовки на зимний период. При этом совокупный доход семьи не должен превышать 5400 грн на каждого члена.

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