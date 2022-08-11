Как сохранить накопления во время войны и куда вкладывать гривну: советы финансиста

Как сохранить накопления во время войны и куда вкладывать гривну / УНИАН, pixabay

Украинцам из-за войны против РФ прогнозируют инфляцию на конец нынешнего года на уровне выше 30%. Это автоматически "съест" часть сбережений жителей страны. Финансовый аналитик Алексей Козырев советует украинцам оставить в гривне не более трети своих накоплений.

По его мнению, оптимальное распределение сбережений выглядит так:

30-35% от суммы – в гривне на депозитах и в облигациях;

55-60% – в валюте на депозитах;

5-15% – в драгоценных металлах (золото и слитки).

"Где-то 30-35% от суммы сбережений я бы оставил в гривне на коротких депозитах в банках. Они дают до 20% годовых (речь о небольших финучреждениях с высокими рисками, в крупных проценты ниже – Главред), т.е. с учетом налога и военного сбора это где-то 16% дохода", – говорит Козырев.

Кроме депозитов, по его словам, можно вкладываться в ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма) и военные облигации – с доходностью 15-16% годовых. Дело в том, что доходы от таких вкладов не облагаются налогами, напомнил Козырев.

По поводу валютной части накоплений, эксперт напомнил украинцам о возможности вложить безналичную гривну в валютные депозиты. По обновленным правилам НБУ, жители страны могут покупать безналичную валюту и сразу класть ее на депозит сроком от трех месяцев, после чего снимать уже в виде наличной валюты.

Напомним, ранее, 21 июля, Национальный банк Украины увеличил официальный курс доллара США к гривне ровно на четверть ‒ до 36,5686 грн/долл.

Как говорит руководитель НБУ Кирилл Шевченко, курс доллара пока останется строго фиксированным.

29 июля Нацбанк значительно ужесточил свои требования к пунктам обмена валют - с этого дня все операции должны фиксироваться на видео, а информацию о курсах запрещено выставлять на табло.

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