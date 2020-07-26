Курс доллара взвинтят: эксперт предупредил о рисках резкой девальвации

Причин для снижения гривны нет, считает эксперт / Reuters

По словам старшего аналитика Альпари Вадима Иосуба, курс доллара в Украине может преодолеть отметку в 28 грн и уже к концу июля достичь 28,5 грн/$.

Как подчеркнул он в комментарии Obozrevatel, страх, что доллар взвинтят, приводит к еще большей девальвации.

"Покупает валюту сейчас население и бизнес. Это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее. При этом фундаментальных причин для снижения гривны нет, наоборот, сейчас благоприятная ситуация с точки зрения экспорта, цен и объемов", – отметил эксперт.

Иосуб добавил, что есть вероятность значительной девальвации уже в ближайшую неделю.

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Если сейчас за один доллар просят 27,78 грн/$, то на следующей неделе наличная валюта будет стоить 28,2/28,5 грн/$, не исключил он.

Напомним, ранее эксперт дал неожиданный прогноз курса доллара до 2021 года.