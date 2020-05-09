После майских курс доллара упадет до рекордно низкой отметки

12 мая доллар будет стоить 26,81 гривни / Фото pixabay.com

В первый день после майских праздников Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на рекордно низком уровне за весь период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В частности, курс доллара НБУ на вторник, 12 мая, установлен на таком уровне: 26,8196 гривни за 1 доллар. Это немного выше, чем курс доллара на 8 мая - 26,8185 гривни за один "бакс" (+0,0011 грн).

При этом курс евро во вторник вырастет с 28,91 грн/евро до 29,09 грн/евро.

Курс доллара НБУ на 12 мая / bank.gov.ua

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Как сообщал Главред, ранее эксперты дали мрачный валютный прогноз до лета. Кроме того аналитики прогнозируют, что в мае Украину ожидает ползучая девальвация до 28 гривен за доллар.