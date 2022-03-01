Mastercard заблокировала доступ к системе нескольким российским банкам

Mastercard заблокировала нескольким финансовым учреждениям из РФ доступ к платежной сети / ideologs.com

В рамках введения антироссийских санкций международная платежная система Mastercard заблокировала доступ для нескольких российских финансовых систем

В заявлении платежной системы говорится, что Mastercard продолжит сотрудничество с регуляторными органами, чтобы полностью соблюдать требования, сообщает Reuters.

Отметим, персональные и экономические санкции против России из-за войны против Украины ввели США, Евросоюз, Канада, Великобритания, Австралия, Япония. В частности, под американские санкции попали российские банки ВТБ, "Открытие", Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк. Клиенты этих банков не смогут воспользоваться своими платежными картами за рубежом, а также при покупке товаров и услуг в иностранных интернет-магазинах. Такие карты будут работать только в пределах России – они подключены к внутренней платежной системе.

В то же время не будут работать и платежные карты в кошельках в смартфонах.

Карточки этих же банков должна заблокировать и Visa.

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Отключение России от SWIFT

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мир отключить Россию от SWIFT в первый же день начала широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Он подчеркнул: "Все, кто сейчас сомневается, надо ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках".

После этого сначала согласились отключить страну-агрессора от SWIFT Италия и Великобритания. После этого отключение России от SWIFT поддержали Франция, Кипр, Венгрия. Последней страной, которая поддержала отключение России от общества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций, стала Германия.

Как сообщил представитель топ-менеджмента Центробанка Еврозоны, отключение международной онлайн-системы SWIFT может произойти буквально в ближайшие дни.