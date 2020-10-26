Нафтогаз взвинтил цены на газ для производителей тепла

В октябре цена газа для производителей тепловой энергии составит на 24,4% больше, чем в сентябре.
НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).
В пресс-службе Нафтогаза отметили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 октября 2018 года № 867, с учетом изменений котировок (цен) на европейских газовых хабах.
За период, который используется для расчетов, котировки на природный газ в Европе выросли по сравнению с сентябрьскими ценами на 26%.
Цены на газ – о чем сообщалось ранее:
- В конце августа компания Нафтогаз Украины ввела для абонентов новый тариф Годовой. Он позволяет пользователю обезопасить себя от роста цен на газ в отопительный сезон.
- Эксперты Минфина спрогнозировали, что в 2020-2023 году убытки Нафтогаза составят около 21,5 млрд гривен. Одной из причин этого станет значительное снижение объемов реализации голубого топлива всем категориям потребителей.
Автор: Адриана Бубновская