УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

Нардеп рассказал, как сэкономить миллиарды гривень на ремонтах дорог

28 сентября 2020, 16:30

Артем Ковалев не считает, что речные перевозки нанесут удар по автомобильным или железнодорожным.

баржа
Одна баржа может заменить 125 фур/ Униан

Значительно разгрузить автомобильные и железные дороги можно благодаря переориентированию части грузов на речные виды транспорта.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава подкомитета по вопросам речного транспорта комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов законопроекта о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д) Артем Ковалев.

По его словам, две баржи могут заменить 250 фур, что также снизит затраты на ремонт дорог на один миллиард гривень за 4 года.

"Переориентировав крупногабаритные грузы на реку, мы значительно разгрузим наши дороги. К примеру, две баржи смогут заменить 250 фур. И, как следствие, будет существенная экономия на ремонтах дорог - 1 миллион тонн грузов, перевезенного по реке, экономит 1 миллиард гривень на ремонтах дорог в течении четырех лет", - сказал Ковалев.

По его словам, грузоперевозки автотранспортом сейчас выгодны только благодаря значительному перегрузу фур.

"Почему сейчас все грузы наиболее активно перевозятся автомобильными дорогами? Потому что, с одной стороны, купить фуру гораздо дешевле, чем купить баржу, построить терминал или элеватор. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас автотранспорт выгоден лишь по одной причине: фуры ездят с существенным перегрузом. И если урегулировать этот вопрос и заставить перевозчиков возить грузы по правилам, то рентабельность внутренних автоперевозок упадет драматически", - сказал Ковалев.

При этом, поскольку если автоперевозчики будут ездить без перегруза, то для перевозки одного и того же объема товаров понадобиться больше автомобилей или рейсов. "Так что простаивать никто не будет, но река заберет избыток этих грузов", - отметил он.

Что касается железнодорожного сообщения Ковалев отметил, что на этом рынке сейчас установлены заниженные тарифы для определенных игроков, а для людей со стороны найти свободные вагоны и локомотивы для перевозки груза крайне сложно.

Нардеп не считает, что речные перевозки нанесут удар по автомобильным или железнодорожным.

"Я не считаю, что развитие речных перевозок нанесет удар по другим перевозчикам. Это даст возможность бизнесу получить более дешевую логистику. Развитие речной логистики также существенно улучшит экологическую ситуацию", - отметил Ковалев.

Сейчас вы просматриваете новость «Нардеп рассказал, как сэкономить миллиарды гривень на ремонтах дорог». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

17:46
Геращенко рассказал о том, что происходит с записями разговоров пилотов Ан-26
17:25
Украинская Википедия вляпалась в скандал из-за грубой цензуры статей и блокировки СМИ
17:15
"Карабах – это Армения": Азербайджан назвал причины войны с Ереваном Видео
17:06
Паническая атака: как остановить приступ Видео
16:55
В Брюсселе объяснили, почему убрали фразу Борреля "ЕС - не банкомат"
16:49
"Свадьбы не будет": Остапчук изменил планы из-за коронавируса
16:33
"Запредельная нагрузка": почему не удалось спасти выжившего при крушении Ан-26 курсанта Видео
16:30
Нардеп рассказал, как сэкономить миллиарды гривень на ремонтах дорог
16:27
Гороскоп для всех на 29 сентября: новое место, денежный успех и почет Видео
16:22
Армения назвала Турцию реальной угрозой народам Южного Кавказа Видео
16:10
В Минобороны рассказали, какие выводы сделаны из автокатастрофы Ан-26
16:07
Российские ЧВК стали на сторону Армении в войне за Нагорный Карабах Видео
16:02
Почему вы не худеете, сидя на диете: 10 причин Видео
16:02
Resident Evil: Infinite Darkness - первый тизер, Видео
15:49
В Армении рассказали, скольких военных удалось убить азербайджанцам
15:33
"Папа, ты живой?": опубликована переписка дочери с погибшим штурманом Ан-26 Видео
15:25
Армению и Азербайджан зовут в Крым решать судьбу Нагорного Карабаха Видео
15:23
День туризма – поздравления, картинки и гифки экзотичные и красивые
15:16
У Путина дали оценку войне Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе Видео
15:10
Изношенность шлюзов в Украине составляет 75% - нардеп
15:09
"Наркоман-Украина готова отдать последнее": эксперт разъяснил, как слезть с иглы МВФ Видео
15:05
Пришло время покончить с оккупацией Арменией территории Азербайджана – Эрдоган Видео
15:00
Шикарные женские брючные костюмы ворвались в моду на осень-зиму: фото Фото
14:53
Немецкие ученые выяснили, почему коронавирус беспощаден к пожилым людям Видео
14:42
Притула оконфузился с фото героя мемов Гарольда на предвыборном сайте
14:28
В ФРГ объяснили цель тайного визита Меркель к отравленному Навальному Видео
14:10
"Смысла нет": в Укрзализныце открестились от сотрудничества с Deutsche Bahn Видео
13:50
Евросоюз ударил по России санкциями из-за Крымского моста - журналист Видео
13:48
Нардеп Ковалев рассказал о выгодах от принятия законопроекта о водном транспорте
13:47
В суд по делу Ефремова пришло сразу 4 апелляции
13:36
Европа закрывается на карантин: как украинцам проскочить "все круги ада" Видео
13:23
Алина Гросу раскрыла подробности измены бывшего мужа Видео
13:08
Прискачут циклон и магнитные бури: где в Украине ждать ливней и мигреней Видео
12:50
Американские боги 3 сезон и Песочный человек - появились подробности о съемках
12:46
Шиповник: 8 удивительных преимуществ для здоровья Видео
12:45
Катастрофа Ан-26: что известно о расшифровке "черных ящиков" Видео
12:38
Лишь одна область Украины готова к ослаблению карантина
12:36
На этой неделе выводят из оборота 25 копеек: что делать с монетами Видео
12:18
Армения: в войну за Нагорный Карабах вмешалась третья страна – появилась реакция Азербайджана Видео
11:59
Грады, пушки и огнеметы: как Армения и Азербайджан воюют за Нагорный Карабах Видео
11:47
Полностью голая Гвинет Пэлтроу слила свои интимные фото в сеть
11:43
Как улучшить количество и качество спермы и стать отцом: топ-6 советов Видео
11:38
Врач рассказала, какие новые симптомы Covid-19 появились у украинцев
11:38
Санкции США из-за Навального - только начало проблем Кремля мнение
11:17
Истек запрет на въезд в Украину иностранцам – открылись ли границы Видео
11:12
Навальный раскрыл детали "секретной" встречи с Меркель: о чем говорили Видео
11:10
Голландцы нам рассказывают про суда на солнечных батареях, а мы им - про секретные технологии шлюзования с помощью спиннинга - Артем Ковалев
10:59
"На полетах экономили": в летном университете рассказали о разбившемся Ан-26 Видео
10:35
Грозит ли Украине локдаун: врач дала прогноз
10:22
Трамп влип в скандал с неуплатой налогов: СМИ раскрыли хитрую схему Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять