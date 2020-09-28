Нардеп рассказал, как сэкономить миллиарды гривень на ремонтах дорог

Одна баржа может заменить 125 фур/ Униан

Значительно разгрузить автомобильные и железные дороги можно благодаря переориентированию части грузов на речные виды транспорта.

Об этом в интервью УНИАН рассказал глава подкомитета по вопросам речного транспорта комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, идеолог и один из авторов законопроекта о внутреннем водном транспорте (№1182-1-д) Артем Ковалев.

По его словам, две баржи могут заменить 250 фур, что также снизит затраты на ремонт дорог на один миллиард гривень за 4 года.

"Переориентировав крупногабаритные грузы на реку, мы значительно разгрузим наши дороги. К примеру, две баржи смогут заменить 250 фур. И, как следствие, будет существенная экономия на ремонтах дорог - 1 миллион тонн грузов, перевезенного по реке, экономит 1 миллиард гривень на ремонтах дорог в течении четырех лет", - сказал Ковалев.

По его словам, грузоперевозки автотранспортом сейчас выгодны только благодаря значительному перегрузу фур.

"Почему сейчас все грузы наиболее активно перевозятся автомобильными дорогами? Потому что, с одной стороны, купить фуру гораздо дешевле, чем купить баржу, построить терминал или элеватор. Но, с другой стороны, мы понимаем, что сейчас автотранспорт выгоден лишь по одной причине: фуры ездят с существенным перегрузом. И если урегулировать этот вопрос и заставить перевозчиков возить грузы по правилам, то рентабельность внутренних автоперевозок упадет драматически", - сказал Ковалев.

При этом, поскольку если автоперевозчики будут ездить без перегруза, то для перевозки одного и того же объема товаров понадобиться больше автомобилей или рейсов. "Так что простаивать никто не будет, но река заберет избыток этих грузов", - отметил он.

Что касается железнодорожного сообщения Ковалев отметил, что на этом рынке сейчас установлены заниженные тарифы для определенных игроков, а для людей со стороны найти свободные вагоны и локомотивы для перевозки груза крайне сложно.

Нардеп не считает, что речные перевозки нанесут удар по автомобильным или железнодорожным.

"Я не считаю, что развитие речных перевозок нанесет удар по другим перевозчикам. Это даст возможность бизнесу получить более дешевую логистику. Развитие речной логистики также существенно улучшит экологическую ситуацию", - отметил Ковалев.