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Никогда не были на фронте: два командира выписали военным "боевые" на 380 тысяч

Мария Тупик
20 июня 2023, 20:50 обновлено 20 июня, 20:53
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Также спецпрокуроры разоблачили еще одного командира подразделения другой воинской части, дислоцированной на Черниговщине.
Война, деньги
Командиры выписали "боевые" из бюджета / Коллаж Главред, фото УНИАН, pixabay

В Черниговской области задержали двух командиров, которые выписывали "боевые" выплаты подчиненным, которые не были на фронте. В общей сложности из государственного бюджета разворовали 380 тысяч грн.

Как сообщает Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона, командир одной из воинских частей подполковник ВСУ выписал своим подчиненным 180 тыс. грн премий за участие в боевых действиях на территории Чернигова. Следствие установило, что данные военные не участвовали в боях и не были в тот момент в воинской части. В ходе расследования подозреваемые частично компенсировали нанесенный государству ущерб.

Также спецпрокуроры разоблачили еще одного командира подразделения другой воинской части, дислоцированной на Черниговщине. Он по аналогичной схеме выписал подчиненным 200 тысяч гривен "боевых".

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Командирам воинских частей инкриминируют ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 3 лет лишения свободы.

"В целом с начала текущего года при процессуальном руководстве прокуроров спецпрокуратуры Центрального региона задокументировано 12 случаев незаконных выплат военнослужащим на общую сумму свыше 9,5 млн. грн., из которых прокуратурой обеспечено возмещение около 6 млн. грн", — говорится в сообщении.

Доплаты военным

Напомним, что в Верховную Раду внесли проект постановления, который временно блокирует возврат выплат военным в тылу в размере 30 тысяч гривен. Инициатором проекта постановления является депутат от партии "Голос".

Позже в Генштабе сделали важное заявление, что доплаты военным выплачивают также тем, кто находится на боевом дежурстве и участвует в отражении воздушных нападений.

В Национальном банке Украины против возвращения украинским военным доплат в 30 тысяч гривен. Там отметили, что подобное может помешать переговорам с МВФ.

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