Очередное подорожание: в Украине взлетят цены на хлеб

Хлеб в Украине подорожает в 2021 году.
В 2021 году в Украине снова поднимут цены на хлеб. Как говорит эксперт Олег Пендзин, хлеб в течении года в среднем подорожает на 20%.
"Нам следует ожидать повышения цен на продукты переработки зерна в первой половине 2021 на 15-20%", – заявил эксперт, пишет Фокус.
По его словам, цены на хлеб массовых сортов повышаться медленнее – максимум на 10%. В то же время рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерских изделий составит 20-25%.
По словам эксперта, рост стоимости произойдет в связи с увеличением закупочных цен на зерновые.
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"Кукуруза теперь продается по 7 тыс. грн за тонну, пшеница – 7,5 – 8 тыс. грн за тонну. Еще в июле кукуруза стоила около 5 тыс. грн за тонну, а пшеница – около 6 тыс. грн за тонну", – напомнил эксперт.
Цены на продукты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Кабмин в ближайшее время может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на алкоголь в сторону их повышения.
- Ранее Алексей Дорошенко спрогнозировал, что в Украине в ближайшие месяцы будет расти цена на черный хлеб.
- Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине. Больше всего подскочили в цене яблоки - они подорожали в два раза с начала года.