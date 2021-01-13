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Очередное подорожание: в Украине взлетят цены на хлеб

13 января 2021, 18:26

Хлеб в Украине подорожает в 2021 году.

Цены на хлеб поползут вверх / pixabay

В 2021 году в Украине снова поднимут цены на хлеб. Как говорит эксперт Олег Пендзин, хлеб в течении года в среднем подорожает на 20%.

"Нам следует ожидать повышения цен на продукты переработки зерна в первой половине 2021 на 15-20%", – заявил эксперт, пишет Фокус.

По его словам, цены на хлеб массовых сортов повышаться медленнее – максимум на 10%. В то же время рост стоимости премиальных сортов хлеба и кондитерских изделий составит 20-25%.

По словам эксперта, рост стоимости произойдет в связи с увеличением закупочных цен на зерновые.

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"Кукуруза теперь продается по 7 тыс. грн за тонну, пшеница – 7,5 – 8 тыс. грн за тонну. Еще в июле кукуруза стоила около 5 тыс. грн за тонну, а пшеница – около 6 тыс. грн за тонну", – напомнил эксперт.

Цены на продукты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

хлеб продукты питания цены на продукты
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