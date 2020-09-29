Официальный курс доллара в Украине достиг максимума за два года

Нацбанк установил курс доллара на 29 сентября / УНИАН

На вторник, 29 сентября, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 28,30 гривни за один доллар - это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Как свидетельствуют данные на сайте регулятора, курс доллара НБУ на сегодня составляет 28,3062 гривни за 1 доллар (+0,0389 грн). При этом курс доллара на 28 сентября составляет 28,2673 гривни за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара в Украине поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39093 гривни за доллар. Тогда в Украине было введено военное положение после захвата российскими оккупантами моряков в Керченском проливе.

Курс доллара НБУ 29 сентября / Фото bank.gov.ua

Как сообщал Главред, аналитик международной финансовой компании Телетрейд Сергей Родлер спрогнозировал, каким будет курс доллара в ближайшее время.

Ранее Кабинет министров утвердил обновленный макроэкономический прогноз на ближайшие три года. В документе отмечается, что обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривни за доллар, на конец года - 28,8 гривни.