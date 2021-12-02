По 30 грн за куб: часть украинцев будет вынуждена платить космические цены за газ в декабре

Украинцы, которые остались без поставщика газа, автоматически стали клиентами "поставщика последней надежды". С декабря спеццена для них действовать не будет.
В декабре 2021 тарифы на газ в Украине могут взлететь до 30 грн за куб. Коснется это тех украинцев, которые пользуются услугами "поставщика последней надежды", а это - 457 тыс. семей.
По действующим правилам, те украинцы, которые остались без поставщика газа (например, их компания больше не смогла торговать голубым топливом), автоматически стали клиентами "поставщика последней надежды". Однако с декабря специальная цена для них больше действовать не будет, сообщила пресс-служба Нафтогаза.
В НАКе предлагают автоматически перевести их на годовые тарифы Нафтогаза. Таким образом, они дополнительно получат 457 тыс. клиентов.
В обратном случае этим же клиентам придется платить за газ около 30 грн за куб.
"В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 грн/куб. м", – отметили в Нафтогазе.
Разрешить или запретить Нафтогазу "забрать" клиентов ПОН может Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ, с 1 декабря 2021 года поставщик "последней надежды" будет обязан осуществлять поставки газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле, указанной в пункте 24 Порядка проведения конкурса", – добавили в компании.
Отметим, с мая 2021-го по май 2022-го всех украинцев автоматически перевели на годовые цены на голубое топливо. Это означает, что стоимость кубометра газа в течение этого периода меняться не будет. Это позволяет нивелировать колебания на европейском рынка газа.
Как сообщал Главред, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Европе, не изменится. До мая следующего года украинцы в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 грн за один кубический метр газа. Но уже в мае 2022 года цена будет пересмотрена.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут. Кабмин, Нафтогаз, Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подпишут соответствующий меморандум.
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