По 30 грн за куб: часть украинцев будет вынуждена платить космические цены за газ в декабре

В декабре газ может подорожать до 30 грн за куб для части украинцев / ua.depositphotos.com

В декабре 2021 тарифы на газ в Украине могут взлететь до 30 грн за куб. Коснется это тех украинцев, которые пользуются услугами "поставщика последней надежды", а это - 457 тыс. семей.

По действующим правилам, те украинцы, которые остались без поставщика газа (например, их компания больше не смогла торговать голубым топливом), автоматически стали клиентами "поставщика последней надежды". Однако с декабря специальная цена для них больше действовать не будет, сообщила пресс-служба Нафтогаза.

В НАКе предлагают автоматически перевести их на годовые тарифы Нафтогаза. Таким образом, они дополнительно получат 457 тыс. клиентов.

В обратном случае этим же клиентам придется платить за газ около 30 грн за куб.

"В таком случае цена на газ будет меняться ежедневно и может составлять более 30 грн/куб. м", – отметили в Нафтогазе.

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Разрешить или запретить Нафтогазу "забрать" клиентов ПОН может Нацкомиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"В случае отсутствия поддержки со стороны НКРЭКУ, с 1 декабря 2021 года поставщик "последней надежды" будет обязан осуществлять поставки газа всем своим потребителям по цене, рассчитанной по формуле, указанной в пункте 24 Порядка проведения конкурса", – добавили в компании.

Отметим, с мая 2021-го по май 2022-го всех украинцев автоматически перевели на годовые цены на голубое топливо. Это означает, что стоимость кубометра газа в течение этого периода меняться не будет. Это позволяет нивелировать колебания на европейском рынка газа.

Как сообщал Главред, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Европе, не изменится. До мая следующего года украинцы в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 грн за один кубический метр газа. Но уже в мае 2022 года цена будет пересмотрена.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут. Кабмин, Нафтогаз, Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подпишут соответствующий меморандум.

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