Повышение пенсий, понижение цены на газ: что ждет украинцев в марте

Индексация пенсий, цена на газ - что меняется с 1 марта 2021 / УНИАН

Украина в марте 2021 года вносит несколько важных изменений в такие важные сферы, как пенсионные выплаты, тарифы и борьба с коронавирусом.

Главной темой месяца, пожалуй, станет индексация пенсий с 1 марта 2021 – Украина повышает выплаты примерно на 11%, однако не всем.

А вот новые цены на газ затронут уже всех. Как и начало записи на вакцинацию от коронавируса.

Индексация пенсий 2021 – Украина

В Украине состоится индексация пенсий с 1 марта. В результате выплаты пенсионерам вырастут примерно на 11%. Минимальная пенсия в Украине 2021 лицам, которые имеют длительный страховой стаж (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), вырастет до 2200 гривен.

Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.

Увеличение пенсионных выплат в марте касается тех, кто получает пенсию по возрасту и по выслуге лет, по случаю потери кормильца и по инвалидности. В этот перечень входят медработники и учителя, у которых есть стаж по профессии не менее 30 лет работы.

Кого не затронет индексация пенсии в 2021 году в Украине:

Доплату не получат:

пенсионеры, которые получают социальную пенсию;

пенсионеры, которые вышли на отдых в 2021 году;

военные пенсионеры, судьи и прокуроры (размер их пенсии высчитывают по специальной формуле);

бывшие госслужащие, если их пенсия чиновника выше, чем была бы по возрасту.

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Цена на газ для населения на март 2021 – Украина

Тарифы на газ в марте восемь компаний установили ниже граничной стоимости – от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр.

Самые выгодные условия предложила компания Megawatt. Стоимость топлива за кубометр они оценили в 6,70 грн. Детальнее читайте в нашем материале Обнародованы тарифы на газ для населения в марте.

Также Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март. НАК установила цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Власти обещают открыть для большинства украинцев запись на вакцинацию от COVID-19 с 1 марта.

Что правда, соответствующий сайт до сих пор не заработал. Однако уже известны способы, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине:

С помощью приложения Дія, где и будет формироваться электронная очередь для вакцинации от COVID-19. Через контакт-центр Министерства здравоохранения по номеру 080 060 2019 (позднее обещают запустить специальную телефонную линию). Через семейного врача, с которым подписана декларация. На специальном сайте: запустить его обещают с середины февраля, но всё никак. На данный момент существует лишь страница о вакцинации на сайте Центра общественного здоровья.

Выходные в марте 2021 в Украине

В марте 2021 украинцев ожидают 9 выходных дней и 22 рабочих дня.

Само 8 Марта выпало на понедельник – так что первые же выходные в марте 2021 в Украине будут удлиненными.

Как отдыхаем в марте 2021 года и сколько рабочих дней всего будет в марте – читайте в материале Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021.

Погода на март 2021 – Украина

В начале марта днем прогнозируется мороз, самый холодный период будет 3-7 числа.

В целом, погода в Украине в марте 2021 года ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла.

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