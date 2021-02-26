Повышение пенсий, понижение цены на газ: что ждет украинцев в марте

Индексация пенсий с 1 марта 2021, новая цена на газ и начало записи на вакцинацию от коронавируса – Главред выяснил, какие изменения ожидают украинцев.
Украина в марте 2021 года вносит несколько важных изменений в такие важные сферы, как пенсионные выплаты, тарифы и борьба с коронавирусом.
Главной темой месяца, пожалуй, станет индексация пенсий с 1 марта 2021 – Украина повышает выплаты примерно на 11%, однако не всем.
А вот новые цены на газ затронут уже всех. Как и начало записи на вакцинацию от коронавируса.
Индексация пенсий 2021 – Украина
В Украине состоится индексация пенсий с 1 марта. В результате выплаты пенсионерам вырастут примерно на 11%. Минимальная пенсия в Украине 2021 лицам, которые имеют длительный страховой стаж (от 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), вырастет до 2200 гривен.
Размер пенсии повысится в среднем на 308 гривен. Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 грн.
Увеличение пенсионных выплат в марте касается тех, кто получает пенсию по возрасту и по выслуге лет, по случаю потери кормильца и по инвалидности. В этот перечень входят медработники и учителя, у которых есть стаж по профессии не менее 30 лет работы.
Кого не затронет индексация пенсии в 2021 году в Украине:
- пенсионеры, которые получают социальную пенсию;
- пенсионеры, которые вышли на отдых в 2021 году;
- военные пенсионеры, судьи и прокуроры (размер их пенсии высчитывают по специальной формуле);
- бывшие госслужащие, если их пенсия чиновника выше, чем была бы по возрасту.
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Цена на газ для населения на март 2021 – Украина
Тарифы на газ в марте восемь компаний установили ниже граничной стоимости – от 6,70 гривен до 6,97 гривен за кубометр.
Самые выгодные условия предложила компания Megawatt. Стоимость топлива за кубометр они оценили в 6,70 грн. Детальнее читайте в нашем материале Обнародованы тарифы на газ для населения в марте.
Также Нафтогаз обнародовал цену на газ для населения на март. НАК установила цену на газ в размере 6,86 гривны за кубический метр с НДС и без стоимости распределения.
Вакцинация от коронавируса в Украине
Власти обещают открыть для большинства украинцев запись на вакцинацию от COVID-19 с 1 марта.
Что правда, соответствующий сайт до сих пор не заработал. Однако уже известны способы, как записаться на вакцинацию от коронавируса в Украине:
- С помощью приложения Дія, где и будет формироваться электронная очередь для вакцинации от COVID-19.
- Через контакт-центр Министерства здравоохранения по номеру 080 060 2019 (позднее обещают запустить специальную телефонную линию).
- Через семейного врача, с которым подписана декларация.
- На специальном сайте: запустить его обещают с середины февраля, но всё никак. На данный момент существует лишь страница о вакцинации на сайте Центра общественного здоровья.
Выходные в марте 2021 в Украине
В марте 2021 украинцев ожидают 9 выходных дней и 22 рабочих дня.
Само 8 Марта выпало на понедельник – так что первые же выходные в марте 2021 в Украине будут удлиненными.
Как отдыхаем в марте 2021 года и сколько рабочих дней всего будет в марте – читайте в материале Спорное 8 Марта и другие праздники: как Украина отдыхает в марте 2021.
Погода на март 2021 – Украина
В начале марта днем прогнозируется мороз, самый холодный период будет 3-7 числа.
В целом, погода в Украине в марте 2021 года ожидается в пределах от 0 до 6 градусов тепла.
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