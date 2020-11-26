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Сергей Лещенко устроил разборки в эфире телеканала: "наехал" на ведущую

26 ноября 2020, 09:55

В эфире телеканала между Лещенко и ведущей была горячая дискуссия.

Лещенко в эфире наехал на ведущую – Сергей Лещенко новости
Сергей Лещенко в эфире наехал на ведущую / УНИАН

Бывший нардеп, член наблюдательного совета акционерного общества Укрзализныця Сергей Лещенко в эфире устроил разборки с ведущей из-за вопроса относительно закупки дизельного топлива.

Член набсовета УЗ "наехал" на ведущую – утверждал, что знает, кто ей написал вопрос, свидетельствует видео, опубликованное в YouTube-канале НАШ.

Лещенко сказал, что в акционерном обществе идет борьба с нечистоплотными схемами закупок, как минимум основных материально-технических ценностей, а потом завязалась горячая дискуссия.

Диалог Сергея Лещенко с ведущей:

Лещенко: "Укрзализныця каждый год потребляет на 8-10 миллиардов дизельного топлива… это идет на локомотивы… в этом году Укрзализныця показала… эталонный пример… закупки дизельного топлива.

Когда была… проведена переговорная процедура со всеми участниками рынка, после чего… заключен рамочный договор, 12 компаний-трейдеров… подписали рамочный договор, и идет конкуренция за самую низкую цену, и Укрзализныця последние несколько месяцев покупала дизтопливо на 5-7% не выше, а ниже крупнооптового рынка…".

Ведущая: "Если учесть котировки на европейском рынке, пишут нам эксперты, что в Европе цены на нефть в апреле этого года были на уровне исторического минимума, меньше 14 долларов за баррель. Цена дизтоплива в этот же период тоже упала до 159 долларов за тонну.

По состоянию на 8 июля, это как раз во время закупки топлива Укрзализныцей, цены подросли, одна тонна стоила в Европе 373, в Украине УЗ закупила дизтопливо по рекордно "низкой" цене – 680…".

Лещенко: "…вы знаете, с вами интересно вести передачу, но я даже знаю не просто ответ на ваш вопрос, а даже знаю, кто вопрос вам этот написал, и какой информацией вы при этом пользуетесь".

Ведущая: "А ну-ка скажите…, мне так очень интересно".

Лещенко: "Я себя чувству на этой передаче и участником…, и одновременно режиссером ее… я знаю, чья это информация… У нас на эту цену (на топливо – Ред.), которую вы озвучивали, платится еще акциз и налог на добавленную стоимость".

Разборки Сергея Лещенко с ведущей в эфире – смотрите видео с 23:13

  • Напомним, о назначении Сергея Лещенко членом набсовета Укрзализныци стало известно 8 декабря 2019 года.
  • Потом появилась информация, что зарплата Лещенко в месяц составляет 332 тысячи грн. После этого член набсовета УЗ объяснил, что такая зарплата была до того, как ввели ограничение в 47 тысяч грн.
Укрзализныця Сергей Лещенко Укрзализныця новости
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