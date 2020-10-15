Сколько депутаты тратят на антисептики и маски: названа сумма

Аппарат парламента тратит почти 100 тысяч гривен каждый месяц на медицинские маски.
Верховная Рада Украины за время пандемии коронавируса потратила почти 700 тысяч гривен на защитные маски и дезинфицирующие средства для депутатов. Об этом рассказали в аппарате ВР, передает Украинская правда.
"За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств", - говорится в ответе Верховной Рады.
При этом в Верховной Раде подчеркнули, что тесты на коронавирус за счет аппарата не проводятся.
Таким образом, аппарат парламента тратит примерно 100 тысяч гривен ежемесячно на медицинские маски и "санитайзеры".
Коронавирус в Верховной Раде - о чем ранее сообщал Главред:
- Заседания Верховной Рады Украины, запланированные на 1 и 2 октября, были отменены из-за массового заражения коронавирусом депутатов.
- Covid-19 был диагностирован у первого заместителя министра культуры и информационной политики Ростислава Карандеева.
- Также положительный тест на коронавирус получил народный депутат от Слуги народа Жан Беленюк. Всего в Раде Covid-19 заразились почти 100 человек.
- Как стало известно недавно, пятый президент Украины Петр Порошенко вылечился от коронавируса и приступил к работе.