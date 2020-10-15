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Сколько депутаты тратят на антисептики и маски: названа сумма

15 октября 2020, 10:50

Аппарат парламента тратит почти 100 тысяч гривен каждый месяц на медицинские маски.

Рада тратит сотни тысяч гривен на маски / УП

Верховная Рада Украины за время пандемии коронавируса потратила почти 700 тысяч гривен на защитные маски и дезинфицирующие средства для депутатов. Об этом рассказали в аппарате ВР, передает Украинская правда.

"За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств", - говорится в ответе Верховной Рады.

При этом в Верховной Раде подчеркнули, что тесты на коронавирус за счет аппарата не проводятся.

Таким образом, аппарат парламента тратит примерно 100 тысяч гривен ежемесячно на медицинские маски и "санитайзеры".

Коронавирус в Верховной Раде - о чем ранее сообщал Главред:

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