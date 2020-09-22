СМИ узнали, как Лукашенко зарабатывал на России

Александр Лукашенко неплохо на РФ зарабатывал, узнали журналисты / Reuters

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко неплохо зарабатывал на Российской Федерации.

В 1997 году только на акцизах бюджет РФ потерял не менее миллиарда долларов, рассказал аналитик Украинского института будущего, обозреватель Игар Тышкевыч проекту Гроші.

Журналисты выяснили, что Беларусь в странах третьего мира покупала дешевый спирт, а потом перегоняла на российскую территорию под видом собственного производства, чтобы воспользоваться льготами.

"То есть, страна-агрессор покупает дешевый спирт по цене дорогого белорусского", – узнали журналисты.