СМИ узнали, как Лукашенко зарабатывал на России

Беларусь обманывала Россию, выяснили журналисты.
Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко неплохо зарабатывал на Российской Федерации.
В 1997 году только на акцизах бюджет РФ потерял не менее миллиарда долларов, рассказал аналитик Украинского института будущего, обозреватель Игар Тышкевыч проекту Гроші.
Журналисты выяснили, что Беларусь в странах третьего мира покупала дешевый спирт, а потом перегоняла на российскую территорию под видом собственного производства, чтобы воспользоваться льготами.
"То есть, страна-агрессор покупает дешевый спирт по цене дорогого белорусского", – узнали журналисты.
- Ранее СМИ писали, что в Подмосковье есть резиденция, которую называют дачей Александра Лукашенко. Особняк напоминает дворец, здание обнесено высоким забором, а по всему периметру установлены видеокамеры.
- Позже президент Беларуси утверждал, что о нем специально распространяют фейки. Лукашенко заявил, что у него нет собственности в России, а в Беларуси он якобы имеет только официальную резиденцию, в которой живет.
Автор: Екатерина Присяжнюк