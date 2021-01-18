Тариф на газ снижен: в Кабмине объяснили все нюансы

Правительство установило предельную цену на газ для населения в Украине.
Тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 гривен за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.
Данная цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, то есть до конца отопительного сезона.
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что все субсидии будут выплачиваться в полном объеме.
Читайте такжеКак ОПЗЖ подняла тарифы на газ и "героически" возглавила тарифный майданДля тех украинцев, кто заключил контракты с меньшей предельной ценой (ниже 6,99 грн), останутся со своей ценой.
Также будет установлена предельная цена тарифа на распределение газа – не выше 1,79 грн за кубический метр.
"В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", – заявил Шмыгаль на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмина.
Тарифы на газ: новости
- Глава правительства Денис Шмыгаль в среду, 13 января, заявил, что власти после консультация приняли решение внедрить государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей и намерены закрепить ее на уровне 6,99 гривен за кубический метр до конца отопительного периода.
- В Офисе президента утверждают, что государство решило установить цены на газ для населения ниже рыночных, в результате чего украинцы смогут сэкономить до 30% в своих коммунальных платежках.
- Министр Кабинета министров Олег Немчинов сказал, что цена на газ для бытовых потребителей будет снижена только на период отопительного сезона. В дальнейшем стоимость топлива для украинцев может составить 12 гривен за кубический метр.