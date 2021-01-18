Тариф на газ снижен: в Кабмине объяснили все нюансы

Тарифы на газ для населения в Украине снижены - дата, суммы, условия / УНИАН

Тариф на газ для населения в Украине снижен: предельная цена на газ установлена на уровне 6,99 гривен за кубометр. Эта сумма уже включает НДС и плату за транспортировку голубого топлива до внутренних точек выхода из ГТС по магистральным газопроводам.

Данная цена будет действовать с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года, то есть до конца отопительного сезона.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что все субсидии будут выплачиваться в полном объеме.

Читайте такжеКак ОПЗЖ подняла тарифы на газ и "героически" возглавила тарифный майданДля тех украинцев, кто заключил контракты с меньшей предельной ценой (ниже 6,99 грн), останутся со своей ценой.

Также будет установлена предельная цена тарифа на распределение газа – не выше 1,79 грн за кубический метр.

"В зимние месяцы тех лет платежки в среднем составляли 2,5-3 тысячи гривен. Или 75% от тогдашней минимальной зарплаты. Установленная нами цена (6,99 грн/куб) означает, что при таком же потреблении средняя платежка будет примерно на 500 грн меньше. И составит примерно 40% от минимальной зарплаты", – заявил Шмыгаль на сегодняшнем внеочередном заседании Кабмина.

Тарифы на газ: новости