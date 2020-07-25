В Украине могут резко взлететь цены на газ: эксперты назвали сроки и объяснили причину

Цена на газ для украинцев будет зависеть от поставщика / УНИАН

Уже в августе правительство прекратит контроль над тарифами на газ, что отразится на изменении цены на голубое топливо. В связи с переменами на рынке зимой газ и вовсе может подорожать с 3 до 10 гривен за кубометр.

Об этом говорится в материале издания Obozrevatel.

В частности, директор Газопоставляющей компании Нафтогаза Максим Рабинович считает, что стоимость газа для населения будет отличаться. Все зависит от тарифов, которые предложит потребителям поставщик.

"На первом этапе будут месячные, годовые тарифные планы", - сказал он на форуме Energy Club.Читайте такжеВ июле украинцам взвинтили цены на газ

Отмечается, что на мировых энергетических рынках диаметрально противоположным образом изменилась тенденция: раньше газ дешевел, теперь он дорожает. Средняя цена за кубический метр – примерно 3,3 грн. Вслед за этим Нафтогаз увеличил тариф на 7%.

По словам директора компании ЕГАЗ Артема Компана, потребители уже зимой могут столкнуться с существенным повышением цены на газ.

"Что получит потребитель? Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тыс. за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тыс. Это рынок", – утверждает эксперт.Читайте такжеВ Украине с 1 июля выросли платежки за газ: стало известно, кто заплатит больше

Ранее Нафтогаз поднял цену на газ для населения на 7%. Повышение тарифов энергокомпания связывает с ростом цен на голубое топливо на мировых рынках.