"Окуительна назалежность": у Нафтогаза новый исполнительный директор

Отто Ватерландер теперь имеет две должности в управлении НАК Нафтогаз.
Отто Ватерландер стал исполнительным директором группы Нафтогаз. При этом он сохранит за собой должность исполнительного директора по трансформации группы.
Как сообщается на сайте компании, Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе.
Среди прочего в его юрисдикцию будет входить реализация кросс-функциональных процессов, внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления и разработка баз данных процессов.
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В сети уже успели посмеяться над новым назначением иностранца в состав правления одной из главных для Украины компаний.
В частности, люди отмечают: "Какая украинская фамилия однако" и "Оцэ окуительна назалежность".
Ранее сообщалось, что Нафтогаз не покупает дешевый газ для украинцев, потому что на нем нельзя заработать. Украина может закупать дешевый газ из Европы по 50-60 долларов, однако реализация такой политики лишит заработка Нафтогаз и газовых трейдеров, отметил эксперт.