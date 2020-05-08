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"Окуительна назалежность": у Нафтогаза новый исполнительный директор

8 мая 2020, 20:33

Отто Ватерландер теперь имеет две должности в управлении НАК Нафтогаз.

У Нафтогаза новый исполнительный директор с неукраинской фамилией
У Нафтогаза новый исполнительный директор с неукраинской фамилией / фото: investgazeta.net

Отто Ватерландер стал исполнительным директором группы Нафтогаз. При этом он сохранит за собой должность исполнительного директора по трансформации группы.

Как сообщается на сайте компании, Ватерландер будет отвечать за операционные и трансформационные процессы в группе.

Среди прочего в его юрисдикцию будет входить реализация кросс-функциональных процессов, внедрение новой операционной модели и дивизиональной структуры управления и разработка баз данных процессов.

Читайте такжеНафтогаз ударит по Газпрому новым многомиллиардным искомЮрий Витренко, судя по всему, останется ответственным за представление интересов Нафтогаза в спорах с Газпромом.

В сети уже успели посмеяться над новым назначением иностранца в состав правления одной из главных для Украины компаний.

В частности, люди отмечают: "Какая украинская фамилия однако" и "Оцэ окуительна назалежность".

У Нафтогаза новый исполнительный директор с неукраинской фамилией

Ранее сообщалось, что Нафтогаз не покупает дешевый газ для украинцев, потому что на нем нельзя заработать. Украина может закупать дешевый газ из Европы по 50-60 долларов, однако реализация такой политики лишит заработка Нафтогаз и газовых трейдеров, отметил эксперт.

Нафтогаз кадры
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