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Угроза военного вторжения России и подорожание доллара: в НБУ объяснили падение гривны

2 декабря 2021, 12:49

В начале ноября предложение иностранной валюты в Украине превышало спрос, однако к концу месяца ситуация изменилась в худшую сторону.

Доллары, гривны
Гривна в Украине ослабла из-за роста спроса на иностранную валюту со стороны энергокомпаний и риска большой войны с Россией - НБУ / УНИАН

Валютный рынок Украины в ноябре столкнулся с колебаниями: в первой половине месяца гривна укреплялась, однако во второй половине национальная валюта девальвировала. Ослабление гривны связано с существенным ростом спроса на иностранную валюту со стороны энергокомпаний и психологическими аспектами, продиктованными угрозой нового военного вторжения России.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре Национального банка Украины за ноябрь 2021 года, опубликованном на сайте регулятора.

Укрепление гривны в первой половине ноября

В Нацбанке отметили, что еще в начале ноября предложение иностранной валюты на украинском рынке существенно превышало спрос на нее. Тогда среди главных источников поступления иностранной валюты были экспортная выручка предприятий агропромышленного комплекса, горно-металлургического комплекса, а также денежные средства, которые поступали в страну от нерезидентов.

Также положительно сказывались и ожидания по вопросу дальнейшего развития сотрудничества с Международным валютным фондом. Этому поспособствовали октябрьские договоренности на уровне персонала. Избыточная валюта выкупалась НБУ и пополняла международные государственные резервы.

Гривна ослабла, а доллар – подорожал

Впрочем, во второй половине месяца ситуация изменилась. Повлияли существенный спрос на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологические аспекты, связанные с возможной новой военной операцией России против Украины.

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"Однако во второй половине ноября гривна ослабла из-за значительного роста спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов, обусловленных геополитическими рисками, в частности накопления войск РФ на границе с Украиной", - указано в обзоре.

Читайте такжеДоллар по 60-100 гривен и угроза дефолта в Украине: эксперты предупредили об опасной ситуацииПодчеркивается, что в результате в ноябре официальный обменный курс национальной валюты к доллару снизился на 3,2% в сравнении с концом октября. Но в среднем за месяц девальвация показала более умеренные цифры – 0,3%. И даже несмотря на существенные продажи иностранной валюты с целью стабилизации ситуации с изменением курса, сальдо интервенций НБУ в октября осталось на положительном уровне и составило приблизительно 0,4 миллиарда долларов.

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Курс доллара в Украине

3 ноября американский доллар в Украине можно было приобрести по цене 26,27 – 26,29 гривен. В середине месяца, 14 ноября, доллар, в среднем, стоил 26,15 гривен. Спустя две недели, 30 ноября, доллар подорожал до 27,17 гривен.

В четверг, 2 декабря, доллар в Украине можно купить в среднем за 27, 43 грн.

Экономист Григорий Кукуруза считает, что прогнозировать дальнейший курс валют в Украине в данной ситуации крайне непросто. В начале 2022 года стоимость одного американского доллара может составить от 27 до 27,15 грн.

Летом глава правительства Денис Шмыгаль говорил, что государство заложило в Прогноз экономического и социального развития Украины и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы курс в 28-29 гривен за 1 доллар США.

Финансовый аналитик Алексей Кущ считает, что этой осенью экономическая ситуация в Украине хуже, чем была в прошлом году. Стоимость железной руды, которую экспортирует государство, серьезно снизилась, причем ожидается и дальнейшее снижение цены. Курс доллара в Украине при такой ситуации может подорожать до 28 гривен.

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