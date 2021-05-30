В Украине цены на клубнику бьют рекорды

По словам фермера, цена на клубнику может упасть при одном условии.
В Украине из-за неблагоприятных погодных условий нынешний клубничный сезон опоздал, а цены на ягоду взвинтили.
На Закарпатье фермеры жалуются на проблемы с урожаем, а в столице стоимость клубники держится на высоком уровне и в конце мая. В этот период цена на клубнику в 2020 году была 50 грн/кг.
Закарпатский фермер Владимир Мучичка рассказал, что клубника в этом году созревает медленно из-за постоянных дождей и отсутствия солнца.
"Влага - идеальные условия для размножения грибков, которые уничтожают плоды. Клубника замирает и не успевает созреть. В этом году клубника дорогая. Но можно понять фермеров, вложивших немалые деньги в выращивание. Подорожали евротара, агроволокно и даже пленка", - отмечает он.
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По словам фермера, если до конца сезона на Закарпатье будет стабильная теплая и солнечная погода, цена на клубнику может упасть.
Но, судя по прогнозам синоптиков, тепла нам не стоит ждать и в начале июня.
Тем временем, в Киеве цена на ягоду тоже кусается. В конце мая килограмм ягоды стоит от 75 до 120 гривен.
Цены на продукты - о чем ранее сообщал Главред:
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