"Забыли" про обещание: семейным врачам не повысили зарплаты

Министерство финансов не согласовало предложение Минздрава.
В Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов LB.ua такое увеличение не было согласовано.
Как заявил глава Минздрава Максим Степанов 30 октября, правительство "приняло достаточно важное постановление, которое касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий".
"Мы увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Это ставка, которую платит государство семейному врачу за каждую заключенную декларацию с пациентом. Ранее она составляла 600,48 грн, а теперь составит 651,60 грн в год", - отметил Степанов.
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Однако на сайте правительства постановление не появилось. Как выяснилось, его приняли с доработкой, после чего Министерство здравоохранения направило в Минфин информационный запрос о согласовании изменений в постановление КМУ №65.
"Министерством здравоохранения предоставлено предложение по повышению тарифов на первичную медицинскую помощь (капитационной ставки) без реальных источников покрытия дополнительных расходов. Минфин вернется к рассмотрению данного вопроса после осуществления Минздравом комплексного анализа и предоставления предложений относительно реальных источников покрытия дополнительных расходов", — говорится в ответе Минфина.
Таким образом в ноябре капитационная ставка для семейных врачей пока остается неизменной. Однако, если Минфин согласует предложенные Минздравом изменения, то выплаты за ноябрь будут перечислены.
Зарплаты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, зарплаты врачей в Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также повысят зарплаты медсестер и младшего медицинского персонала.
- В Кабмине заявили, что часть денег, выделенных на зарплаты медикам, были потрачены на закупку медтехники и оборудования в больницы.
- Кабинет министров Украины рассчитывает увеличить среднюю зарплату в Украине до 15 тысяч гривен до 2022 года.
- Украинских педагогов в 2021 году ожидает повышение зарплаты в январе и в июле. Оплата их труда с июля следующего года должна возрасти на 30%.