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"Забыли" про обещание: семейным врачам не повысили зарплаты

9 ноября 2020, 17:40

Министерство финансов не согласовало предложение Минздрава.

Зарплаты семейным врачам не повысили / Facebook

В Украине не повысили зарплаты семейным врачам, несмотря на заявления министра здравоохранения Максима Степанова. Как сообщили в министерстве финансов LB.ua ​такое увеличение не было согласовано​.

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов 30 октября, правительство "приняло достаточно важное постановление, которое касается внесения изменений в Программу медицинских гарантий".

"Мы увеличили капитационную ставку для семейных врачей. Это ставка, которую платит государство семейному врачу за каждую заключенную декларацию с пациентом. Ранее она составляла 600,48 грн, а теперь составит 651,60 грн в год", - отметил Степанов.

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Однако на сайте правительства постановление не появилось. Как выяснилось, его приняли с доработкой, после чего Министерство здравоохранения направило в Минфин информационный запрос о согласовании изменений в постановление КМУ №65.

"Министерством здравоохранения предоставлено предложение по повышению тарифов на первичную медицинскую помощь (капитационной ставки) без реальных источников покрытия дополнительных расходов. Минфин вернется к рассмотрению данного вопроса после осуществления Минздравом комплексного анализа и предоставления предложений относительно реальных источников покрытия дополнительных расходов", — говорится в ответе Минфина.

Таким образом в ноябре капитационная ставка для семейных врачей пока остается неизменной. Однако, если Минфин согласует предложенные Минздравом изменения, то выплаты за ноябрь будут перечислены.

Зарплаты в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

Минфин зарплаты Максим Степанов новости Украины
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