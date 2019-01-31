У Зеленского назвали кураторов трех ключевых направлений

Команда кандидата пополняется экспертами и аналитиками / пресс-служба Владимира Зеленского

В команде кандидата в президенты Украины, шоумена и лидера студии Квартал 95 Владимира Зеленского представили трех экспертов, которые будут курировать определенные направления предвыборной кампании.

По информации пресс-службы "Зе! Команды", политтехнолог Дмитрий Разумков, который является управляющим партнером и директором "Ukrainian Politconsulting Group", стал аналитиком по общеполитическим вопросам и спикером по вопросам хода предвыборной кампании.

Сообщается, что курировать направление образования и науки у Зеленского будет директор образовательных программ Украинского института будущего Сергей Бабак. Ранее он управлял государственным предприятием "Научно-технический центр новейших технологий Национальной академии наук Украины", был членом Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

В пресс-службе отметили, что доктор юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета имени В.Н.Каразина, вице-президент Фонда медицинского права и биоэтики Ирина Венедиктова будет заниматься в ходе предвыборной кампании правовыми вопросами. У Зеленского добавили, что юридический консультант команды также является членом научно-консультативного совета Верховного суда, и была советником ряда юридических фирм.

Напомним, накануне Зеленский впервые вышел на первое место в предвыборных опросах избирателей.