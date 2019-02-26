Выборы в Украине: Порошенко принял решение по российским наблюдателям

Российских наблюдателей не пустят на выборы в Украине / УНИАН

Законопроект № 9524, запрещающий гражданам Российской Федерации принимать участие в избирательном процессе в Украине, подписан президентом Петром Порошенко.

Отметим, что соответствующие данные содержатся в карточке законопроекта, размещенной на сайте Верховной Рады.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон, которым гражданам РФ запрещено быть официальными наблюдателями на выборах президента Украины, народных депутатов и местных выборах.

В свою очередь директор БДИПЧ Ингиборг Солрун Гисладоттир выразила разочарование по поводу этого решения и заявила, что запрет российским наблюдателям участвовать в наблюдательной миссии за президентскими выборами противоречит обязательствам Украины перед ОБСЕ и ее странами-участницами.

Как ожидается, ОБСЕ/БДИПЧ направит в Украину около 750 человек в составе краткосрочных наблюдателей. Они должны прибыть в Украину за несколько дней до голосования, до 31 марта, и следить за ходом голосования в день выборов.