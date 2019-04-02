Выборы-2019: наблюдатели из Европы увидели ухудшения по сравнению с кампанией 2014 года

2 апреля 2019, 09:31

Дана оценка президентским выборам в Украине.

Выборы 2019
Выборы 2019

По сравнению с президентской кампанией в 2014 году, в выборах главы государства в Украине в 2019 есть определенные ухудшения, заявил глава миссии наблюдателей из европейской организации ENEMO Златко Вуйович.

Он подчеркнул, что во время избирательной кампании не все кандидаты получили одинаковый доступ к средствам массовой информации.

Кроме того, в прессе публиковалось большое количество недостоверных данных, а представители оппозиции подвергались нападкам.

Также Вуйович указал на проблемы были и при подсчете голосов, однако они не были системными.

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В эфире ICTV он резюмировал, что зафиксированные в ходе первого тура президентских выборов нарушения не были настолько серьезными, чтобы повлиять на итоговый результат.

Накануне в странах G7 оценили исход первого тура президентских выборов в Украине.

Как ранее сообщалось, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

Напомним, в Украине состоялся первый тур выборов президента, в нем приняли участие рекордное количество кандидатов на высший руководящий пост страны — 39 человек.

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наблюдатели выборы-2019
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