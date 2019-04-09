"Сигнал, что Порошенко уже не боятся": что значит демарш губернатора Степанова

Петр Порошенко и Максим Степанов / РИА Новости

В среду на заседании Кабмина министры будут решать судьбу главы Одесской ОГА Максима Степанова. Президент подписал указ от отстранении чиновника, но тот отказался его выполнять.

Публичная война с президентом - это знак того, что Петр Алексеевич уже ничего не решает, объясняют эксперты.

"Главред" разбирался, что стоит за демаршем политика, и могут ли другие последовать его примеру.

"Наказали" за выборы?

Напомним, 8 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Степанова от должности председателя Одесской областной государственной администрации, а указом вдогонку вместо Степанова назначил временно исполняющим обязанности Сергея Паращенко.

Сам же губернатор Одессы заявляет, что от Порошенко ему действительно поступило предложение уйти по собственному желанию, однако Степанов отказался, о чем и заявил прямо главе государства.

Комментируя указ Порошенко чиновник отметил, что документ является незаконным и намерен продолжить выполнять свои обязанности.

Вчера глава Одесской области Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook опубликовал фотографию, на которой он держит лист бумаги с комментарием к своей отставке. "Обеспечил честные выборы! Отстранен?", - написал он на листке.

Отметим, что момента публикации Указа об отстранении от должности Максима Степанова прошло больше суток. Но Петр Порошенко пока никак не объяснил свое решение.

"Во-первых, когда президент увольняет какого-то губернатора, которого сам назначил, мы хотим услышать причину увольнения. Но когда мы не слышим этого от президента, мы слышим от самого Степанова. Он считает, что его уволили за то, что не поддержал в Одесской области систему подкупа избирателей. Не стал раздавать субсидии по спискам сторонникам президента, которые были сформированы. И за это был наказан. Соответственно, как гражданин и чиновник, он возмущен. И он попытался обществу сообщить, что его увольняют за то, что он провел честные выборы. Что президенту такие люди не нужны. А нужны те, кто готов во втором туре максимально мобилизовать системы подкупа и админресурс президента на выборах", – говорит политтехнолог Сергей Гайдай.

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Глава Института публичной политики и консалтинга ИНПОЛИТ Сергей Быков объясняет, что изначально, по словам Степанова, президент попросил его написать заявление "по собственному", но он отказался.

"Как мы помним, на выборах в области Владимир Зеленский получил 41% голосов, а Порошенко – 9%, что вполне логично его не устроило. И такой результат голосования был благодаря тому, что практически была саботирована сетка подкупа избирателей в Одесской области. Степанов отстроился от программы "Турбота". Ее, по данным СМИ, планировали использовать для фактического подкупа избирателей, и на которую было выделено 90 млн. грн. И Степанов понимал ее токсичность и негативные последствия лично для себя", - допускает политтехнолог.

"Хромая утка" для Порошенко

По словам политолога Владимира Фесенко, отказ Степанова покидать свой пост – это плохой знак для Петра Порошенко.

"В США это называется феноменом "хромой утки". Это ситуация, когда прошли президентские выборы, формально еще на два месяца сохраняются полномочия действующего президента, но его уже воспринимают как фигуру уходящую. И ждут нового президента. Этот период и называют "хромой уткой". То есть, гарант уже не может реально руководить, а просто обеспечивает переходной период", - говорит политолог.

И объясняет, демарш Степанова продемонстрировал, что Петра Порошенко уже не боятся.

"Он даже уволить чиновника просто так не может. Это очень плохой сигнал для Петра Алексеевича. Это проявление того, что он теряет контроль над местными элитами. А публичный демарш свидетельствует, Порошенко уже не воспринимают как полноценного руководителя государства", - говорит Фесенко.

Решение по Степанову будет в среду

Вопрос об отставке Степанова должны поднять завтра на заседании Кабмина. Но там, по словам Быкова, тоже нет единства.

"Президент мог его уволить только по предоставлению Кабмина. Более того, мои друзья оттуда говорят, что и близко не было подобного представления. То есть, это самостоятельная инициатива президента, которая полностью противоречит Конституции и всем законам. В среду вопрос об отставке Степанова будет поднят на Кабмине. Однако, есть высокий риск того, что члены правительства не поддержат данное решение. И насколько я знаю, часть настроена голосовать против этой отставки. Потому что никаких причин для снятия Степанова с должности нет, даже формальных", - допускает Быков.

По словам экспертов, от несостоявшейся отставки Степанова Порошенко получил только негативный шлейф.

"И другие главы гособладминистраций будут насторожены. Потому что это явный сигнал того, что президент сливает своих. А после этого стоит ожидать, что и свои будут сливать президента". – говорит Быков.

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По словам Гайдая, другие члены президентской вертикали чувствуют, что у президента шаткая позиция и он может через полторы недели оказаться не президентом.

"И безусловно мысли о том, что надо что-то с этим делать, существуют внутри властных структур". – говорит Сергей Гайдай.

А вот Владимир Фесенко уверен – министры и чиновники ждут выборов, но рисковать ради Порошенко уже не будут.

"Думаю, что таких как Степанов, ко открыто заявил о себе, будет очень мало. Это специфический случай. Но большое количество местных чиновников, министров, уже выбрали для себя нейтралитет. Они ждут, чем закончатся выборы и формируют для себя алгоритм поведения после выборов. И класть свою репутацию, деньги, ресурсы и риски для Порошенко – абсолютное большинство этих людей не будет". – говорит политолог.

"Игра престолов" - за пять лет пять глав ОГА

Одесская область может претендовать на статус самой необычной - за пять лет там лишились кресел пять глав облгосадминистрации.

"Николай Скорик - уволен в 2014-м в результате революции. Владимир Немировский - уволен в 2014-м после серии беспорядков в Одессе 2 мая из-за конфликта с и.о. президента. Игорь Палица - уволен в 2015-м из-за конфликта с президентом. Михаил Саакашвили - уволен в 2016-м из-за конфликта с президентом Максим Степанов - уволен в 2019-м из-за конфликта с президентом (это де-факто, а сама формулировка увольнения еще не ясна, текст неизвестен покамест)", - написал в Facebook журналист Юрий Бутусов.

И добавил, что другого такого примера в Украине нет.

"Одесская область - это революционный путь, рано или поздно возглавляющий Одесщину переходит в оппозицию и получает неприятности вплоть до лишения гражданства. Впрочем, Степанов заявил, что решение об увольнении президента он выполнять не собирается, и будет бороться на Кабмине, чтобы ему разъяснили причины. Что ж там такое в Одесской области происходит?" – удивляется журналист.