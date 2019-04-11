"Порошенко просто осточертел Украине": журналист объяснил, почему Зеленский в легкую сделает оппонента во втором туре

Эксперт уверен, что у Порошенко остался единственный шанс одолеть Зеленского.
Все – от результатов соцопросов до настроений в обществе – свидетельствует о том, что Петр Порошенко всухую проиграет Владимиру Зеленскому во втором туре выборов президента Украины 2019.
Такое мнение высказал в комментарииГлавреду российский журналист и публицист Леонид Радзиховский. Для победы Зеленского он назвал четыре причины.
Во-первых, на стороне Зеленского успех, а людей успех привлекает.
Во-вторых, все, кто в первом туре голосовал за Юрия Бойко (а это, по данным ЦИК, 11,67% – ред.) – во втором туре проголосует за Зеленского, так как они априори против Порошенко.
Читайте также"Зе енд": у Порошенко показали, как Зеленского "сбивает грузовик""Мне трудно представить, что избиратели Тимошенко проголосуют за Порошенко. Потому что Тимошенко и Порошенко – смертельные враги. Тимошенко – это популист без границ. Следовательно, легче предположить, что ее сторонники будут голосовать за Зеленского, чем за Порошенко", – добавил Радзиховский.
Напомним, Юлии Тимошенко свои голоса отдали 13,4%. Она заняла третье место в топе электоральных предпочтений украинцев.
В-третьих, голосуют не за Зеленского, а за Василия Голобородько.
"Голосуют за архетип. А архетип среднего украинца найден удачно. Сценарий придуман удачно. Вот за этот сценарий и голосуют. Как в России на Новый год все смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром!": артист Андрей Мягков, старый и больной человек, абсолютно никого не интересует, а вот Женя Лукашин – герой, которого он играет – по-прежнему всех привлекает, потому что это соответствует какому-то человеческому архетипу. Вот это тот же самый случай. Как говорят, гештальт должен быть завершен. То есть сказка должна быть рассказана до конца. По этой причине проголосуют за Зеленского", – пояснил журналист.
В-четвертых, по словам Радзиховского, "Порошенко просто осточертел Украине".
Читайте такжеВторой тур выборов 2019: Зеленский больше, чем в два раза "обскакал" Порошенко — журналистка"В 2014 году он победил в первом туре президентских выборов, получив 9 миллионов голосов, а сейчас в первом туре он получил 3 миллиона голосов. Это – политический крах. Порошенко вызывает отвращение у своих бывших избирателей, соответственно, за него они голосовать не будут, а значит, голосовать они будут против него, то есть за Зеленского", – заявил публицист.
Он уверен, что у Порошенко остался единственный шанс одолеть Зеленского – если произойдет "какая-то неожиданная катастрофа".
"…мой прогноз: по всем перечисленным причинам, если не произойдет какая-то неожиданная катастрофа (например, если во время дебатов Зеленский заплачет и убежит за трибуну), то Владимира Зеленского выберут президентом", – резюмировал эксперт.
Дебаты Зеленского с Порошенко
Согласно подсчетам всех 100% бюллетеней, в первом туре выборов президента Украины 2019 победили шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко. Зеленский набрал 30,24% (за него проголосовали 5 млн 713 тысяч 825 избирателей). За Порошенко проголосовали 15,95% избирателей (он получил 3 млн 14 тысяч 523 голоса). Таким образом, именно они выходят во второй тур. И теперь общественность ожидает, что они проведут дебаты.
Ситуация с дебатами развивалась следующим образом. Поздним вечером в день выборов, 31 марта, Порошенко заявил журналистам, что ключевым элементом финального этапа кампании должны быть предвыборные дебаты. Практически сразу Зеленский согласился на их проведение. Однако через пару дней его советник Руслан Рябошапка усомнился в нужности дебатов — мол "не о чем будет дебатировать".
Тем не менее, 3 апреля Зеленский позвал Порошенко на публичные дебаты на Олимпийском.
"Обращаюсь к Петру Порошенко. Вы зовете меня на дебаты. Мечтали, что я убегу, отморожусь — нет. Я — это не Вы в 2014 году [Тогда на внеочередных выборах Порошенко отказался дебатировать с Юлией Тимошенко]", — заявил Зеленский.
И сразу назвал условия дебатов: они должны состояться на киевском стадионе НСК Олимпийский и в присутствии журналистов и телерепортеров.
В ответ 4 апреля Порошенко согласился провести дебаты на киевском стадионе НСК Олимпийский.
"…стадион, так стадион. Я жду Вас, Владимир Александрович", — заявил президент.
На самом НСК Олимпийский категорически "открестились" от дебатов Зеленского и Порошенко: там заявили, что официальных заявок к ним не поступало, а если таковые поступят, то их будут рассматривать в рабочем порядке. Позднее на НСК Олимпийский назвали главное условие проведения дебатов Порошенко — Зеленский, но, в принципе, провести мероприятие согласны.
Дебаты Зеленского и Порошенко: дата
По закону, дебаты должны состояться 19 апреля. При этом они транслируются "в промежутке между 19 и 22 часами", уточнил глава НОТУ Зураб Аласания.
Дебаты Зеленского и Порошенко: формат
Общественное хочет формат, чтобы на дебатах присутствовали эксперты и журналисты. Однако штабы политиков могут потребовать иной формат:
- с участием представителей СМИ и экспертов,
- модерация между ними,
- дебаты в несколько туров.
"Имеется в виду три тура, которые соответствуют тому, чем президент руководит в стране — по законодательным инициативам, по международной политике и по международной безопасности. Вот три таких типа дебатов. Однако я не думаю, что они на это согласятся. Было бы хорошо, чтобы кандидаты на один согласились", — заявил Аласания.
При этом он уже отметил, что Порошенко придется ставить ограничения во времени, ведь тот является активным риториком.
Дебаты Зеленского и Порошенко: что будет в случае отказа
Наказание кандидата за отказ участвовать в дебатах в Украине не предусмотрено.
"Если один из кандидатов не приходит, то мы должны отдать выделенное время другому для проведения предвыборной агитации", – пояснил Аласания.
При этом в Раде уже зарегистрировали законопроект, который должен сделать их обязательными.