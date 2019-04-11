"Порошенко просто осточертел Украине": журналист объяснил, почему Зеленский в легкую сделает оппонента во втором туре

Почему Зеленский в легкую сделает Порошенко во втором туре / НБН

Все – от результатов соцопросов до настроений в обществе – свидетельствует о том, что Петр Порошенко всухую проиграет Владимиру Зеленскому во втором туре выборов президента Украины 2019.

Такое мнение высказал в комментарииГлавреду российский журналист и публицист Леонид Радзиховский. Для победы Зеленского он назвал четыре причины.

Во-первых, на стороне Зеленского успех, а людей успех привлекает.

Во-вторых, все, кто в первом туре голосовал за Юрия Бойко (а это, по данным ЦИК, 11,67% – ред.) – во втором туре проголосует за Зеленского, так как они априори против Порошенко.

Читайте также"Зе енд": у Порошенко показали, как Зеленского "сбивает грузовик""Мне трудно представить, что избиратели Тимошенко проголосуют за Порошенко. Потому что Тимошенко и Порошенко – смертельные враги. Тимошенко – это популист без границ. Следовательно, легче предположить, что ее сторонники будут голосовать за Зеленского, чем за Порошенко", – добавил Радзиховский.

Напомним, Юлии Тимошенко свои голоса отдали 13,4%. Она заняла третье место в топе электоральных предпочтений украинцев.

В-третьих, голосуют не за Зеленского, а за Василия Голобородько.

"Голосуют за архетип. А архетип среднего украинца найден удачно. Сценарий придуман удачно. Вот за этот сценарий и голосуют. Как в России на Новый год все смотрят "Иронию судьбы, или С легким паром!": артист Андрей Мягков, старый и больной человек, абсолютно никого не интересует, а вот Женя Лукашин – герой, которого он играет – по-прежнему всех привлекает, потому что это соответствует какому-то человеческому архетипу. Вот это тот же самый случай. Как говорят, гештальт должен быть завершен. То есть сказка должна быть рассказана до конца. По этой причине проголосуют за Зеленского", – пояснил журналист.

В-четвертых, по словам Радзиховского, "Порошенко просто осточертел Украине".

Читайте такжеВторой тур выборов 2019: Зеленский больше, чем в два раза "обскакал" Порошенко — журналистка"В 2014 году он победил в первом туре президентских выборов, получив 9 миллионов голосов, а сейчас в первом туре он получил 3 миллиона голосов. Это – политический крах. Порошенко вызывает отвращение у своих бывших избирателей, соответственно, за него они голосовать не будут, а значит, голосовать они будут против него, то есть за Зеленского", – заявил публицист.

Он уверен, что у Порошенко остался единственный шанс одолеть Зеленского – если произойдет "какая-то неожиданная катастрофа".

"…мой прогноз: по всем перечисленным причинам, если не произойдет какая-то неожиданная катастрофа (например, если во время дебатов Зеленский заплачет и убежит за трибуну), то Владимира Зеленского выберут президентом", – резюмировал эксперт.